Ιστορική στατιστική επίδοση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

«Αγριεμένος» έχει μπει στη νέα σεζόν του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που στα τρία πρώρα ματς της περιόδου έχει 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ. Για την ακρίβεια, έχει 108 πόντους, 48 ριμπάουντ και 21 ασίστ!

Ο Greek Freak στη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στους Γουίζαρντς είχε 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 16/26 σουτ. Στο δεύτερο ματς, τη νίκη επί των Ράπτορς στο Τορόντο, μέτρησε 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 7 ασίστ με 11/14 σουτ. Τα ξημερώματα, στην ήττα από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ είχε 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ με 14/20 σουτ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν έχει εξωπραγματικά στατιστικά: 36 πόντους με 62,9% στις βολές, 68,3% στα σουτ και 66,7% στα τρίποντα (!), καθώς επίσης 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 τάπα σε 32,6 λεπτά κατά μέσο όρο.

Giannis Antetokounmpo becomes the FIRST player in NBA history to open a season with 100+ points, 40+ rebounds & 15+ assists through his first three games! https://t.co/UQt8FqQxXA pic.twitter.com/ynr7BWc9Y7 — NBA History (@NBAHistory) October 27, 2025

sport-fm.gr