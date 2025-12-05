ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

Το περασμένο καλοκαίρι ο Χάρβεϊ Έλιοτ αποφάσισε να πάει ως δανεικός στην Άστον Βίλα, με στόχο να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο, μετά από τρεις μήνες μετράει μόλις 167 λεπτά! Ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε για την κατάστασή του, αλλά αμέσως έριξε το... μπαλάκι στην ομάδα του Ουνάι Έμερι.

O Χάρβεϊ Έλιοτ από την ημέρα, που μετακόμισε στην Άστον Βίλα ως δανεικός μοιάζει «εγκλωβισμένος».

Υπό τις οδηγίες του, ο Ουνάι Έμερι έχει πάρει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Για την ακρίβεια, έχει παίξει μόλις 167 λεπτά! Μάλιστα, πολλές φορές έχει μείνει μέχρι και εκτός αποστολής σε αρκετές αναμετρήσεις, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Για αυτό και υπάρχουν αρκετά «ερωτηματικά» για την κατάστασή του στο Μπέρμιγχαμ. Στη συνέντευξη Τύπου του Άρνε Σλοτ, πριν το ματς Λιντς (06/12, 19:30), έγινε μία ερώτηση, σχετικά με τον ποδοσφαιριστή που ανήκει στους «κόκκινους».

Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός ήταν ειλικρινής και έριξε το... μπαλάκι στην Άστον Βίλα! Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν έχει μιλήσει πάρα πολύ μαζί του, από όταν αποχώρησε από το Μέρσεϊσαϊντ και είπε χαρακτηριστικά πως αυτές οι ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται στους «villans» και όχι σε εκείνον!

Με το μέλλον του Χάρβεϊ Έλιοτ να είναι στον «αέρα», καθώς όλα δείχνουν πως ψάχνει μία μόνιμη «στέγη», που θα του προσφέρει και χρόνο συμμετοχής.

Παρ’ όλα αυτά, η απόφασή του να φύγει από τη Λίβερπουλ για την Άστον Βίλα δεν έχει... αποδώσει καρπούς. Τι μέλλει γεννέσθαι, με τον 22χρονο μέσο, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει...

Αναλυτικά, τι είπε ο Άρνε Σλοτ:

«Δεν είχα μιλήσει πολύ μαζί του. Μία ή δύο φορές. Γνωρίζω την κατάστασή του και ήξερα πόσο δύσκολο ήταν για αυτόν εδώ. Νομίζω ότι ξέρω πώς αισθάνεται. Θα έπρεπε να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις στην Άστον Βίλα».

england365.gr 

