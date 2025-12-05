Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Με γκολ του Κουμούρη στο 63ο λεπτό, η Ένωση Νέων Ύψωνα πέτυχε σπουδαίο διπλό επί της Ένωσης στο "Τάσος Μάρκου" με 0-1 και πήρε... οξυγόνο. Έφτασε τους δέκα βαθμούς και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή.

Οι γηπεδούχοι μπορούσαν να αποτρέψουν την ήττα αλλά ο Μιχάλης Χαραλάμπους αστόχησε σε πέναλτι στο 90+1', το οποίο απέκρουσε ο Ζάντρο.

Έτσι έμειναν στον ένα βαθμό και πλέο μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οδεύει προς τη Β' Κατηγορία.

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Οκεκέ, Σάκιτς, Κουρέζ, Νασιμέντο, Ζοάο, Κατσιάρης, Κράινζ, Χαραλάμπους, Μουσχελιάνι, Έλλα,

Ε.Ν.Ύψωνα: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Λίπσκι, Χριστοδούλου, Σεζάρ, Τσέμπακ, Πάνκοφ, Ντε Κόουτο, Κουμουρής, Μπούντνικ, Τρούγιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης