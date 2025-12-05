Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

Με νίκη του ΑΣΙΛ με 1-0 επί του Διγενή Μόρφου ξεκίνησε η δράση της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Με αυτή τη νίκη η ομάδα της Λύσης είναι στους 15 βαθμούς, ανέβηκε αισθητά και πλησίασε τις προνομιούχες θέσεις.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

ΑΣΙΛ – Διγενής Μόρφου 1-0

Σάββατο 06.12.2025

14:30 ΜΕΑΠ – Αγία Νάπα

14:30 ΑΕΖ – Ηρακλής Γερολάκκου

14:30 ΠΑΕΕΚ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

14:30 Σπάρτακος – Νέα Σαλαμίνα

17:00 Ομόνοια 29Μ – Δόξα Κατωκοπιάς

Κυριακή 07.12.2025

14:30 Χαλκάνορας – Αχυρώνας/Ονήσιλος

14:30 Καρμιώτισσα – Εθνικός Λατσιών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28

2. Δόξα 20

3. Αγία Νάπα 19

4. Ομόνοια 29Μ 18

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17

7. ΑΣΙΛ 15

8. ΠΑΕΕΚ 14

9. ΜΕΑΠ 14

10. Εθνικός Λατσιών 12

11. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11

12. Σπάρτακος 11

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερολάκκου 8

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 1