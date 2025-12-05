ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, άρχισε να μετράει αντίστροφα. Με λάμψη, μόλις ένα μίλι από τον «Λευκό Οίκο», παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι,έγινε (5/12) στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center») της Ουάσινγκτον, η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με γνωστές και παρούσες τις 42 από τις 48 ομάδες.

Μία κλήρωση-σόου, διάρκεια διάρκειας 135 λεπτών, που όπως είπε Χάιντι Κλουμ «παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις, περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι».

Ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να φιλοξενήσουν από κοινού τη διοργάνωση 48 ομάδων, την πρώτη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες (11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026).

Οι τρεις αρχηγοί κρατών ξεκίνησαν την κλήρωση Η διαδικασία της κλήρωσης ξεκίνησε, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να καλεί σχετικά τους αρχηγούς κρατών των τριών χωρών που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες). Κατά σειρά ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τρεις τους «τοποθέτησαν» τις εθνικές ομάδες των χωρών τους ως επικεφαλής σε τρεις από τους 12 ομίλους. Στη συνέχεια τη διαδικασία της κλήρωσης ανέλαβαν- όπως είχε προκαθοριστεί- , ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας Ρίο Φέρντιναντ και τη βραβευμένη παρουσιάστρια Σαμάνθα Τζόνσον, οι Τομ Μπρέιντι, Γουέιν Γκρέτσκι, Άαρον Τζατζ και Σακίλ Ο'Νιλ.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης:

 1ος όμλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχική Δημοκρατία ή Ιρλανδία)

2ος όμλος: Καναδάς, Ευρωπαϊκά playoffs ((Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία 

3ος όμλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Ευρωπαϊκά playoffs ( Τουρκία, Ρουμανία,Σλοβακία ή Κόσοβο) 

5ος όμλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός, 

6ος όμλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Ευρωπαϊκά playoffs (Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία), Τυνησία 

7ος όμλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο 

9ος όμλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Διηπειρωτικά playoffs(Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)

10ος όμλος:Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία 

11ος όμλος:Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) 1

2ος όμλος:Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς 

Τα γκουπ δυναμικότητας που ...καθόρισαν την κλήρωση

Γκρουπ 1: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

Γκρουπ 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιρλανδία, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία 

Γκρουπ 3: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

Γκρουπ 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, ευρωπαϊκά playoffs A, B, C και D, διηπειρωτικά playoffs 1 και 2.

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια) Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1 Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2 Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός

2: Σλοβακία-Κόσοβο Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1 Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1 

Διηπειρωτικά playoffs ( 2 εισιτήρια)

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

 Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

