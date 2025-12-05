Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Διαβάστε όσα είπε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο μετά το τέλος του αγώνα με τον Ακρίτα.
«Είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε για να παραμείνουμε στη κορυφή με το τέλος του πρώτου γύρου. Τώρα βλέπουμε τον αγώνα με την Γιουβέντους. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Θέλαμε να σκοράρουμε νωρίς και τα καταφέραμε. Πάντα υπάρχουν πράγματα για να βελτιώσουμε. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, κάναμε ένα καλό παιχνίδι»