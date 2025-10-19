Απέδρασε από την Λεμεσό ο Κεραυνός

Με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού ήρθε το πρώτο καλάθι με το λέι απ του Crockett του Κεραυνού, με την TRIA EKA AΕΛ με δυο βολές του Tate να ισοφαρίζει (2-2). Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου η διαφορά ήταν στους δύο υπέρ της ομάδας του Στροβόλου μετά το τρίποντο του Taylor (10-12), καλαθοσφαιριστή που πέτυχε και τους τελευταίους πόντους της πρώτης περιόδου (23-24).

Η ομάδα της Λεμεσού συνέχισε το σερί και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου που την έφεραν στο 24' να προηγείται με διψήφιο αριθμό πόντων (34-24). Οι «ερυθροκίτρινοι» επανήλθαν και ψαλίδισαν τη διαφορά, καταφέροντας στο 19' με τις δυο βολές του Στυλιανού να ισοφαρίζουν 39-39, ενώ έκλεισαν τη δεύτερη περίοδο με λέι απ του Huntley-Hatfield (39-41).

Στο 24' ο Κεραυνός με το καλάθι του Davis είχε διαφορά πέντε πόντων (45-50), με την TRIA EKA ΑΕΛ στο 28' με το τρίποντο του Barthelemy να ισοφαρίζει σε 55-55. Ακολούθησαν δυο καλάθια από τον Crockett (55-59), ενώ στο 39' το δίποντο του Huntley-Hatfield κρατούσε τον Κεραυνό μπροστά με διαφορά τριών πόντων. Μισό λεπτό πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ο Taylor μείωσε στον πόντο (60-61).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, με το πρώτο καλάθι να σημειώνεται ενάμιση λεπτό μετά την έναρξή του, ο Barthelemy έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με λέι απ (62-61), με τους «ερυθροκίτρινους» με καλάθι του Davis και δυο βολές του Huntley-Hatfield πήραν εκ νέου το προβάδισμα (62-65) στο 33'. Λίγο πριν από τα μισά της περιόδου η διαφορά ήταν στον ένα πόντο (70-71) μετά τη βολή του Tate.

Κάπου εκεί η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει προς την πλευρά των φιλοξενούμενων που έφτιαξαν σερί 13 πόντων που ολοκληρώθηκε στο 37' με τις δυο βολές του Ηuntley-Hatfield (70-84). Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι το τέλος, βρίσκοντας τον Κεραυνό να πανηγυρίζει το ροζ φύλλο με σκορ 87-77, όπως διαμορφώθηκε με τις βολές από τον Barthelemy στα τελευταία δευτερόλεπτα.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 39-41, 60-61, 77-87

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Μάρκου 15 (3), Hameir 7 (1), Barthelemy 22 (3), Tate 14 (1), Taylor 17 (1), Αρμακόλας 2, Χριστοφίδης, Watts

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλης)

Huntley-Hatfield 21, Edge 27 (6), Στυλιανού 8 (2), Davis 11 (1), Crockett 8, Μιχαήλ 10 (2), Κουμής, Σ. Τίγκας 2