ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

Με την εντός έδρας νίκη επί της Ένωσης πήρε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα ο Κεραυνός στη φετινή ECOMMBX Basket League. Επικράτησε με 86-70 στο παιχνίδι με την FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου, με MVP τον Hatfiled με 21 πόντους και 2 ασίστ.

Με τρίποντο του Στυλιανού ξεκίνησε το παιχνίδι, βάζοντας τον Κεραυνό μπροστά στο σκορ, ενώ ανέβασε τη διαφορά στο +7 με την ολοκλήρωση των 4 πρώτων λεπτών (12-5). Με τρίποντο του Rawlls απάντησε η Ένωση στο επόμενο λεπτό για το 12-8, ενώ στο 8’ ο Γιανναράς μείωσε σε 20-18, επίσης με τρίποντο. Η γηπεδούχοι ήταν εύστοχοι και είχαν καλή άμυνα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου και με 8 σερί πόντους έφτασαν στο +8 (28-20).

Η Ένωση μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο 14’ μπήκε μπροστά στο σκορ με 32-31. Η ομάδα του Στροβόλου πήρε εκ νέου προβάδισμα με το lay up του Weston και με τις βολές του Harfield στο 18’ το σκορ διαμορφώθηκε στο 40-35.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμά τους. Η ομάδα του Παραλιμνίου μείωσε σε 56-44 στο 34’, ενώ προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά στο σκορ. Ο Κεραυνός ήταν αρκετά μπροστά, με τη διαφορά στο 33’ να είναι στο +16 με 76-60. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος και πήραν τη νίκη με 86-70.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-38, 67-54, 86-70

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλης): Hatfiled 21, Weston 13(1), Williams Jr. 7(1), Στυλιανού 17(5), Davis 17, Τρετιακόβ, Κουμής, Σ. Τίγκας 5(1), Παυλίδης 11(2)  

FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναρας): Thompson 7, Rawlls 23(3), Σολωμού 3, Σάββα 2, Asberry 11(2), Williams 13, Γιανναράς 5(1), Γεωργίου 6, Ανεζάκης, Ζαρμπαλάς

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΟμαδεςΚΕΡΑΥΝΟΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Νορβηγία διέλυσε με πεντάρα το Ισραήλ και ετοιμάζεται για Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kάνει κάτι μοναδικό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκτός έδρας νίκη για τον Διγενή επί της Ανόρθωσης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κέρδισε ξανά την Τσέλσι στο φιλικό των θρύλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησαν και... πρόσφεραν δροσερό «μπάνιο» στον προπονητή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέταρτο σερί Σούπερ Καπ για την Ολυμπιάδα!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Έχω να διαχειριστώ ένα τρομερό γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό και δύο στα δύο για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Tαξίδι και επιστροφή στον ΠΑΟΚ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Νέων Κ19

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Άτυχος ο Αντρέας Χριστοδούλου – Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η ΑΕΠ Πολεμιδιών στη Γ' κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου κολυμπάμε με μαύρα γυαλάκια για Αποδοχή, Ισότητα και Συμπερίληψη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο σωστότατος Μίντο και τα οφέλη της Ένωσης από τη συμφωνία

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη