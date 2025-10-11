Πρώτο ροζ φύλλο για τον Κεραυνό

Με την εντός έδρας νίκη επί της Ένωσης πήρε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα ο Κεραυνός στη φετινή ECOMMBX Basket League. Επικράτησε με 86-70 στο παιχνίδι με την FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου, με MVP τον Hatfiled με 21 πόντους και 2 ασίστ.

Με τρίποντο του Στυλιανού ξεκίνησε το παιχνίδι, βάζοντας τον Κεραυνό μπροστά στο σκορ, ενώ ανέβασε τη διαφορά στο +7 με την ολοκλήρωση των 4 πρώτων λεπτών (12-5). Με τρίποντο του Rawlls απάντησε η Ένωση στο επόμενο λεπτό για το 12-8, ενώ στο 8’ ο Γιανναράς μείωσε σε 20-18, επίσης με τρίποντο. Η γηπεδούχοι ήταν εύστοχοι και είχαν καλή άμυνα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου και με 8 σερί πόντους έφτασαν στο +8 (28-20).

Η Ένωση μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο 14’ μπήκε μπροστά στο σκορ με 32-31. Η ομάδα του Στροβόλου πήρε εκ νέου προβάδισμα με το lay up του Weston και με τις βολές του Harfield στο 18’ το σκορ διαμορφώθηκε στο 40-35.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμά τους. Η ομάδα του Παραλιμνίου μείωσε σε 56-44 στο 34’, ενώ προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά στο σκορ. Ο Κεραυνός ήταν αρκετά μπροστά, με τη διαφορά στο 33’ να είναι στο +16 με 76-60. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος και πήραν τη νίκη με 86-70.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-38, 67-54, 86-70

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλης): Hatfiled 21, Weston 13(1), Williams Jr. 7(1), Στυλιανού 17(5), Davis 17, Τρετιακόβ, Κουμής, Σ. Τίγκας 5(1), Παυλίδης 11(2)

FABRICCA Ε.Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναρας): Thompson 7, Rawlls 23(3), Σολωμού 3, Σάββα 2, Asberry 11(2), Williams 13, Γιανναράς 5(1), Γεωργίου 6, Ανεζάκης, Ζαρμπαλάς