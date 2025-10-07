Νυστέρι για Τόπιτς, χάνει την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ

Χωρίς τον Νίκολα Τόπιτς θα αρχίσουν οι Θάντερ τη σεζόν στο ΝΒΑ. Ο νεαρός Σέρβος γκαρντ υποβλήθηκε σε λεπτή επέμβαση στους όρχεις και θα απουσιάσει για περίπου 4-6 εβδομάδες.

Ο 20χρονος άσος (1,95μ.) είχε επιλεγεί στο νούμερο 12 του ντραφτ του 2024 αλλά δεν έπαιξε καθόλου την περασμένη σεζόν λόγω ρήξης χιαστού και πλέον θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ως το Νοέμβριο για να κάνει ντεμπούτο στο ΝΒΑ.

Πηγή: sport-fm.gr