Ανατροπή στο Λονδίνο για τη Γιουνάιτεντ δια ποδός Μπρούνο

Τι και αν έμεινε πίσω στο σκορ, σε μια έδρα που είχε να νικήσει από το 2020; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε σε... κέφια τον Μπρούνο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο να καταγράφει ασίστ και στα δυο γκολ της ομάδας του, στη νίκη-ανατροπη με 1-2 μέσα στο «Σέλχαρστ Παρκ» επί της Κρίσταλ Πάλας, για την 13η αγωνιστική της Premier League.

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τους παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ, πρώτη εντός έδρας ήττα μετά από 12 αγώνες για το σύνολο του Όλιβερ Γκλάσνερ, 4ος στην all time λίστα των ασίστ για τη Γιουνάιτεντ ο Φερνάντες και στο -1 από την τετράδα οι «κόκκινοι διάβολοι».

Το ματς:

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Κασεμίρο είδε την μπάλα να του στρώνεται εξ' επαφής, όμως ο Χέντερσον σταμάτησε τις πολλαπλές προσπάθειες του Βραζιλιάνου. Η «απάντηση» της Πάλας ήρθε στο 8', με τον Ματετά να ξεμαρκάρεται ωραία στο πλάι της περιοχής, αλλά το σουτ του να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, ενώ στο 15' ο Γάλλος βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, με το πλασέ του να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Οι παίκτες του Γκλάσνερ βρήκαν ακόμη μια σπουδαία στιγμή στο 26', αλλά ο Λάμενς σταμάτησε το τελείωμα του Πίνο, που βρέθηκε αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι. Έξι λεπτά μετά, ο Γουόρτον πέρασε απίθανη πάσα στον Ματετά, ο Γιορό τον ανέτρεψε και η μπάλα στήθηκε στο σημείο του πέναλτι. Ο Γάλλος φορ ευστόχησε, όμως ο VAR είδε διπλή επαφή, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκ νέου εκτέλεση (έχει αλλάξει ο κανονισμός μετά την περίπτωση του Άλβαρες). Ο... πανέξυπνος Ματετά επέλεξε άλλη γωνία, ο Λάμενς την πάτησε και ο πίνακας εν τέλει έγραψε 1-0 στο 37'.

Η Γιουνάιτεντ ήξερε πως έπρεπε να μπει στο δεύτερο μέρος πιο αποφασιστικά, όπως και έκανε. Στο 54' και έπειτα από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Ζίρκζι, που από το πλάι με ένα διαγώνιο σουτ είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ των «κόκκινων διαβόλων» στο Σέλχαστ Παρκ, μετά τον Ιανουάριο του 2023.

Δεν πέρασαν 10 λεπτά και οι «μπέμπηδες» έφεραν τούμπα το ματς. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν εκτέλεσε το φάουλ, αλλά πάσαρε έξυπνα δίπλα στον Μάουντ, που με δυνατό ξερό σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από το τείχος για το 1-2 του 63ου λεπτού.

Οι γηπεδούχοι αναγκαστικά ανέβηκαν στο γήπεδο προκειμένου να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, με αποτέλεσμα να αφήνουν κενά πίσω. Σε μια από αυτές τις στιγμές, ο Μπεμό βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο, με τον Χέντερσον να μαζεύει εύκολα. Στο φινάλε των καθυστερήσεων, οι «Αετοί» είχαν τη στιγμή τους με φάουλ σε καλή θέση, αλλά η μπάλα κόντραρε.

Κρίσταλ Πάλας (Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Ματετά.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αμορίμ): Λάμενς, Γιορό, Ντε Λίχτ, Σο, Νταλότ, Κασεμίρο, Μπρούνο Φερνάντες, Ντιάλο, Μάουντ, Μπεμό, Ζίρκζι.

gazzetta.gr