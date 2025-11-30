LIVE: Krasava ENY - Πάφος 2-3

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Krasava ENY και Πάφο που διεξάγεται στο στάδιο «Αμμόχωστος» συνεχίζεται η δράση για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η παφιακή ομάδα που προέρχεται από την υπερπροσπάθεια και την ισοπαλία της Τετάρτης με τη Μονακό θα επιδιώξει να πάρει δεύτερο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα για να επανέλθει στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Ύψωνα θα επιχειρήσει να κάνει την έκπληξη και μετά από επτά διαδοχικές ήττες να πάρει βαθμολογική ανάσα.

H εξέλιξη του αγώνα

90+5΄ ΓΚΟΛ, 3-2 η Πάφος με τον Κίνα!

89' Κεφαλιά του Λουκάσεν, πάνω από τα δοκάρια.

84' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει η Krasava με εκτέλεση πέναλτι του Τρούγιτς!

82' Πέναλτι για την Krasava! Για ανατροπή του Χριστοδούλου.

81' Πάει στο on-field review ο διαιτητής για περίπτωση πέναλτι για την Krasava.

69' Απειλούν οι γηπεδούχοι με κεφαλιά του Λίπσκι, έξω.

60' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει ο Ύψωνας με τον Χριστοδούλου. Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

55' Σουτ του Κουμουρή, έδιωξε ο Παπαδούδης.

-Ακυρώνεται το γκολ της Πάφου για φάουλ του Ζάζα στον Κυριάκου.

48' ΓΚΟΛ, 3-0 η Πάφος με τον Άντερσον. Μετά από μπαλιά του Μίμοβιτς αρχικά απείλησε με κεφαλιά, ο Ζάντρο απέκρουσε αλλά ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε την επαναφορά και σκόραρε με κοντινό πλασέ.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Ευκαιρία για τον Ύψωνα με σουτ του Ντο Κούτο, έσωσε ο Λουίζ.

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.

44' Κίτρινη κάρτα στον Λουκάσεν.

28' ΓΚΟΛ, 2-0 η Πάφος με τον Σούνιτς! Ο Ζάντρο απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Πέπε αλλά ο Σούνιτς σκόραρε στην επαναφορά.

27' Κίτρινη κάρτα στον Χριστοδούλου.

26' Πέναλτι για την Πάφο, μετά την εξέταση της φάσης.

26' Πάει στο on-field review ο Λιοτατής για ανατροπή του Κορέια από τον Χριστοδούλου.

25' Εξετάζεται από το VAR περίπτωση πέναλτι για την Πάφο.

20' Σουτ του Ντράγκομιρ, κόντραρε, κόρνερ.

18' Κεφαλιά του Τρούγιτς, πάνω από τα δοκάρια.

12' Kεφαλιά του Ντε Λούκας, δεν βρήκε στόχο.

6' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με Άντερσον! Μετά από σέντρα του Όρσιτς και κεφαλιά του Κορέια, ο Χριστοδούλου δεν μπόρεσε να απομακρύνει και ο Βραζιλιάνος από κοντά πλάσαρε στα δίχτυα.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

KRASAVA ENY: Ζάντρο, Κυριάκου, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Τσεμπάκ, Λίπσκι, Πάνκοφ, Κουμουρής (72΄ Νταβιντιάν), Ντο Κούτο (89΄ Γεμπλί), Τρούγιτς, Μπούντνικ (72΄ Μπα).

ΠΑΦΟΣ: Παπαδούδης, Μίμοβιτς (85΄ Μπρούνο), Λουίζ, Λουκάσεν, Όρσιτς, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ (64΄ Κίνα), Κορέια, Ζάζα (65΄ Λάνγκα), Άντερσον (64΄ Μπασουαμινά).

ΣΚΟΡΕΡ: 60΄ Χριστοδούλου, 84΄ πεν. Τρούγιτς / 6΄ Άντερσον, 28΄ Σούνιτς, 90+5΄ Κίνα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27΄ Χριστοδούλου, 79΄ Κυριάκου / 44΄ Λουκάσεν, 59΄ Ντράγκομιρ, 82΄ Λάνγκα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας