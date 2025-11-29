ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

Η 7η σερί ήττα φέρνει μπόλικο προβληματισμό στα «ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Αυτή ήταν η έβδομη σερί ήττα των «ελαφιών» της φετινή σεζόν, οι οποίοι δεν έδειξαν να βρίσκουν λύσεις, παρά την επιστροφή του Έλληνα παίκτη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Αντετοκούνμπο τόνισε μετά το τέλος του αγώνα, πως το μπάσκετ δεν είναι το άθλημα του ενός παίκτη, θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του για την αγωνιστική εικόνα των «ελαφιών».

Χαρακτηριστικά, ο Γιάννης δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Στο τέλος της ημέρας, θέλω να κερδίζω. Έχουμε χάσει 7 παιχνίδια στη σειρά. Δε θυμάμαι την τελευταία φορά που έχασα 7 συνεχόμενα ματς. Αν ανησυχείς τόσο πολύ για το σκοράρισμα και αυτό δε λειτουργεί, μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Το παιχνίδι δεν είναι οne man show, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να επαναφέρουμε το ανταγωνιστικό μας πνεύμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι. Κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τη νίκη. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή».

