Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

Το βράδυ του Σαββάτου (29/11) έπεσε οριστικά η αυλαία μιας μακράς και ιστορικής συνεργασίας ανάμεσα στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν.

Το «σίριαλ» των τελευταίων ημερών που εκτυλίχθηκε στις τάξεις του σερβικού συλλόγου, μετά και την ήττα των «ασπρόμαυρων» από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Athens Center», δεν είχε τελικά happy end.

Ο 65χρονος Σέρβος τεχνικός, παρά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν, παρέμεινε σταθερός στην αρχική του απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο και την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αξιοσημείωτο είναι πως η διοίκηση της Παρτίζαν δημοσίευσε στα social media και στην επίσημη ιστοσελίδα την ανακοίνωση με την «τελική απόφαση» του Ζοτς, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα την κατέβασε. Ένα τέταρτο μετά, η ανακοίνωση ανέβηκε ξανά στο site.

Στο μήνυμα του συλλόγου αναφερόταν ότι ο Ομπράντοβιτς δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεχίζει στη θέση του προπονητή τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ γινόταν λόγος και για την πίεση και την επιβάρυνση της υγείας του από την καθημερινή ενασχόληση με το μπάσκετ και την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα.

Θυμίζουμε πως χιλιάδες φίλαθλοι της Παρτίζαν προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, υποδεχόμενοι τον Ζοτς την περασμένη Πέμπτη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου σε μια ανεπανάληπτη στιγμή αποθέωσης.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και τις αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια Μιγιάλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του, λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτίζαν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτίζαν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου».