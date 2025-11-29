«Οι τρεις λόγοι που ο Ομπράντοβιτς είναι δυσαρεστημένος με τον πρόεδρο της Παρτίζαν»

Το ζήτημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον θρυλικό προπονητή να έχει υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν αυτή θα ισχύσει.

Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, το προγραμματισμένο για Σάββατο (29/11) ραντεβού ανάμεσα στον «Ζοτς» και τη διοίκηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραστούν, με την αγωνία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας να κορυφώνεται και τις εξελίξεις να αναμένονται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, τα ρεπορτάζ στη Σερβία αναφέρουν πως ένα από τα μεγάλα ζητήματα που οδηγούν τον Ομπράντοβιτς στην έξοδο είναι η σχέση του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Με βάση πλήθος δημοσιευμάτων, οι δύο πλευρές δεν μπορούν πλέον να συνυπάρξουν μαζί και ο ένας θα πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, η γνωστή ιστοσελίδα «Nova.rs» αποκάλυψε τρεις λόγους για τους οποίους ο «Ζοτς» είναι δυσαρεστημένος από τον πρόεδρο. Ο πρώτος εξ αυτών είναι πως ο Μιχαΐλοβιτς φέρεται να τροποποίησε μέρος της αποχαιρετιστήριας επιστολής του Ομπράντοβιτς προσθέτοντας ότι η παραίτηση ήταν αμετάκλητη. Επίσης, αποδέχτηκε δημόσια την παραίτηση μέσω των social media, κάτι που δεν άρεσε στον προπονητή.

Εκτός αυτού, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το περασμένο καλοκαίρι η Παρτίζαν απέκτησε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι από την Ουνικάχα Μάλαγα χωρίς να ενημερώσει τον Ζόραν Σάβιτς, αθλητικό διευθυντή της ομάδας μέχρι πρότινος, ή τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς. Η μεταγραφή φέρεται να διευκολύνθηκε από τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Tέλος, ο θρυλικός προπονητής ανακάλυψε ότι τα εισιτήρια που αγόρασε για θέσεις δίπλα στο παρκέ του γηπέδου της Παρτίζαν δόθηκαν στον ίδιο ατζέντη, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Μέσα από όλα αυτά, φέρεται να προκύπτει ένα νέο ερώτημα στην Παρτίζαν: Ζέλικο Ομπράντοβιτς ή Οστόγια Μιχαΐλοβιτς; Είναι προφανές ότι δυο τους δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί στην ομάδα και μένει να φανεί ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη...

Πηγή: sport-fm.gr