ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι τρεις λόγοι που ο Ομπράντοβιτς είναι δυσαρεστημένος με τον πρόεδρο της Παρτίζαν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Οι τρεις λόγοι που ο Ομπράντοβιτς είναι δυσαρεστημένος με τον πρόεδρο της Παρτίζαν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα Μέσου της Σερβίας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει τρεις λόγους που είναι δυσαρεστημένος με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Το ζήτημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον θρυλικό προπονητή να έχει υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής αν αυτή θα ισχύσει.

Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, το προγραμματισμένο για Σάββατο (29/11) ραντεβού ανάμεσα στον «Ζοτς» και τη διοίκηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραστούν, με την αγωνία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας να κορυφώνεται και τις εξελίξεις να αναμένονται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, τα ρεπορτάζ στη Σερβία αναφέρουν πως ένα από τα μεγάλα ζητήματα που οδηγούν τον Ομπράντοβιτς στην έξοδο είναι η σχέση του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Με βάση πλήθος δημοσιευμάτων, οι δύο πλευρές δεν μπορούν πλέον να συνυπάρξουν μαζί και ο ένας θα πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, η γνωστή ιστοσελίδα «Nova.rs» αποκάλυψε τρεις λόγους για τους οποίους ο «Ζοτς» είναι δυσαρεστημένος από τον πρόεδρο. Ο πρώτος εξ αυτών είναι πως ο Μιχαΐλοβιτς φέρεται να τροποποίησε μέρος της αποχαιρετιστήριας επιστολής του Ομπράντοβιτς προσθέτοντας ότι η παραίτηση ήταν αμετάκλητη. Επίσης, αποδέχτηκε δημόσια την παραίτηση μέσω των social media, κάτι που δεν άρεσε στον προπονητή.

Εκτός αυτού, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το περασμένο καλοκαίρι η Παρτίζαν απέκτησε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι από την Ουνικάχα Μάλαγα χωρίς να ενημερώσει τον Ζόραν Σάβιτς, αθλητικό διευθυντή της ομάδας μέχρι πρότινος, ή τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς. Η μεταγραφή φέρεται να διευκολύνθηκε από τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Tέλος, ο θρυλικός προπονητής ανακάλυψε ότι τα εισιτήρια που αγόρασε για θέσεις δίπλα στο παρκέ του γηπέδου της Παρτίζαν δόθηκαν στον ίδιο ατζέντη, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Μέσα από όλα αυτά, φέρεται να προκύπτει ένα νέο ερώτημα στην Παρτίζαν: Ζέλικο Ομπράντοβιτς ή Οστόγια Μιχαΐλοβιτς; Είναι προφανές ότι δυο τους δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί στην ομάδα και μένει να φανεί ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη...

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μαυροπράσινη απόδραση από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο τρομερός στη Λεμεσό Άρης «καθάρισε» εύκολα την Ένωση και πέταξε στην κορυφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι - Οι απόντες

ΑΕΛ

|

Category image

Μπέλετς μετά από 2,5 μήνες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη