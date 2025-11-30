Κουλιμπαλί και Άιτινγκ επιστρέφουν στο κατάλληλο σημείο για την Ομόνοια. Ο δεύτερος πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση έπειτα από δύο μήνες. Για τον Κουλιμπαλί είναι επίσης θέμα χρόνου να πατήσει ξανά χορτάρι.

Αυτό που φάνηκε στο ματς με τους Ουκρανούς είναι πως ο Μπεργκ χρειάζεται να ανοίξει το ρόστερ του. Έγιναν αρκετά λάθη στη μεσοαμυντική γραμμή που ευτυχώς δεν στοίχισαν.

Ο Κουλιμπαλί και ο Άιτινγκ δεδομένα θα επιστρέψουν στην εντεκάδα όταν φτάσουν στο 100%. Είναι όμως κι άλλοι παίκτες που περιμένουν την ευκαιρία τους από τον Νορβηγό. Όπως ο Χαμάς, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Ντιουνκού και άλλοι…

ΨΑΛ