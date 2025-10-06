ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο ΑΕΚ Λάρνακας – Κεραυνός Στροβόλου

Με το ντέρμπι ΑΕΚ Λάρνακας-Κεραυνός Στροβόλου στο Αθλητικό Κέντρο Κίτιον στη Λάρνακα, συνεχίζεται απόψε στις 19:00 η δράση στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας της Κύπρου, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η νίκη της ομάδας του Χριστόφορου Λειβαδιώτη, προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.50 και η επικράτηση της ομάδας του Στροβόλου στα 2.42.

Το να μπουν οι περισσότεροι πόντοι στην δεύτερη περίοδο έχει απόδοση 4.25, ενώ το να ξεπεράσουν τους 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.02 για την ΑΕΚ Λάρνακας και στα 2.57 για τον Κεραυνό Στροβόλου.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να μπουν περισσότεροι από 166.5 πόντοι στο ντέρμπι δίνεται στα 2.00.

Τέλος, το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, αποτιμάται στα 17.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

 

 

