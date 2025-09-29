ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευρωλίγκα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ

Δημοσιευτηκε:

Ευρωλίγκα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ

O CEO της Ευρωλίγκας δεν απέκλεισε να αποβάλει η Ευρωλίγκα τις ομάδες του Ισραήλ.

Η UEFA εξετάζει πολύ σοβαρά και αναμένεται να θέσει σε ψηφοφορία την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις και η Ευρωλίγκα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ανάλογη δράση. Αυτό παραδέχτηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της διοργάνωσης (CEO) Παούλιους Μοτιεγιούνας, κατά την παρουσία του στο Ντουμπάι εν όψει της πρώτης συμμετοχής ομάδας από τη χώρα στην Ευρωλίγκα.

«Είναι μια δύσκολη ερώτηση και μια ερώτηση που προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε, καθώς είναι πολιτικής φύσεως. Προφανώς, αναλύουμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα. Η τακτική και η προσέγγισή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα ήταν πάντα να ακολουθούμε το τι κάνουν οι υπόλοιποι οργανισμοί και οι άλλες διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε αυτήν την κατάσταση και να αντιδράσουμε ανάλογα», τόνισε.

Ερωτηθείς, λοιπόν, αν ενδεχόμενη αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από την UEFA θα σημαίνει και αντίστοιχη κίνηση από την Ευρωλίγκα, απάντησε: «Η UEFA είναι ποδόσφαιρο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αλλά προφανώς, με έναν τόσο μεγάλο αθλητικό οργανισμό να λαμβάνει αποφάσεις, έχει σημασία πώς θα πάει με τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πάρει μια απόφαση θα ακολουθήσουμε αμέσως, αλλά όταν αρχίσουν να αντιδρούν άλλοι αθλητικοί οργανισμοί, ή ακόμα και αν αντιδράσει η UEFA, θα πρέπει να μιλήσουμε με τους συλλόγους. Το πιο σημαντικό είναι προφανώς η ασφάλεια της ομάδας, των παικτών και των φιλάθλων».

Δεν είναι απίθανο, λοιπόν, η Ευρωλίγκα να αποκλείσει τις δύο ομάδες του Ισραήλ, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ και ο αριθμός των ομάδων της διοργάνωσης να επανέλθει στις 18.

Πηγή: sport-fm.gr

 

