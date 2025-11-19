Ανακοινώθηκαν οι ρεφ για το Πάφος–Άρης
Οι «σφυρίχτρες» για το ντέρμπι
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τον ορισμό των διαιτητών για την αναμέτρηση Πάφος F.C. – Άρης Λεμεσού, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης».
Αναλυτικά:
19:00 Πάφος F.C. – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α΄ Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β΄ Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Lukas Fahndrich
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας