Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν μπαίνει στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, που προτείνει δανεισμό για να τον αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα.
Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι κοντά και οι Καταλανοί είναι διατιθέμενοι να του ανοίξουν την πόρτα.
Ο Τερ Στέγκεν έχει να βρεθεί στο γήπεδο σε αποστολή της ομάδας 6 μήνες και η ομάδα τον έχει ήδη αντικαταστήσει με τον Πολωνό Σέζνι και τον Ισπανό Χοάν Γκαρσία.
Η Μπεσίκτας είναι η πρώτη ομάδα που προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για χάρη του Τερ Στέγκεν, υποβάλλοντας πρόταση για δανεισμό αναλαμβάνοντας το μισθό του, με δικαίωμα αγοράς κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο.
Ο Γερμανός αθλητικός διευθυντής , Έντουαρντ Γκράφ, αναλαμβάνει να τον πείσει εκ μέρους της τουρκικής ομάδας. Του προσφέρουν θέση βασικού και ηγετικό ρόλο τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League.
