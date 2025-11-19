Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

Ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι κοντά και οι Καταλανοί είναι διατιθέμενοι να του ανοίξουν την πόρτα.

Ο Τερ Στέγκεν έχει να βρεθεί στο γήπεδο σε αποστολή της ομάδας 6 μήνες και η ομάδα τον έχει ήδη αντικαταστήσει με τον Πολωνό Σέζνι και τον Ισπανό Χοάν Γκαρσία.

Η Μπεσίκτας είναι η πρώτη ομάδα που προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για χάρη του Τερ Στέγκεν, υποβάλλοντας πρόταση για δανεισμό αναλαμβάνοντας το μισθό του, με δικαίωμα αγοράς κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο.

Ο Γερμανός αθλητικός διευθυντής , Έντουαρντ Γκράφ, αναλαμβάνει να τον πείσει εκ μέρους της τουρκικής ομάδας. Του προσφέρουν θέση βασικού και ηγετικό ρόλο τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League.

