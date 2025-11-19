ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν μπαίνει στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, που προτείνει δανεισμό για να τον αποκτήσει από την Μπαρτσελόνα.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα.

Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι κοντά και οι Καταλανοί είναι διατιθέμενοι να του ανοίξουν την πόρτα.

Ο Τερ Στέγκεν έχει να βρεθεί στο γήπεδο σε αποστολή της ομάδας 6 μήνες και η ομάδα τον έχει ήδη αντικαταστήσει με τον Πολωνό Σέζνι και τον Ισπανό Χοάν Γκαρσία.

Η Μπεσίκτας είναι η πρώτη ομάδα που προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για χάρη του Τερ Στέγκεν, υποβάλλοντας πρόταση για δανεισμό αναλαμβάνοντας το μισθό του, με δικαίωμα αγοράς κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο.

Ο Γερμανός αθλητικός διευθυντής , Έντουαρντ Γκράφ, αναλαμβάνει να τον πείσει εκ μέρους της τουρκικής ομάδας. Του προσφέρουν θέση βασικού και ηγετικό ρόλο τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Europa League.

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη