Η κρίσιμη διαδρομή μέχρι τα Χριστούγεννα

Αυτό επιβεβαιώνουν φέτος οι γαλαζοκίτρινοι, τους οποίους είχαν πολλοί ξεγραμμένους με βάση τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα. Μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές όμως, η ομάδα της Λευκωσίας φιγουράρει εντός της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος και σε απόσταση αναπνοής από τους προπορευόμενους. Συγκεκριμένα, έχει μαζέψει 21 βαθμούς και βρίσκεται έναν πίσω από την Πάφο FC και δύο από τις Ομόνοια και Άρη που οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος. Το ζητούμενο για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία είναι να δώσει συνέχεια και να αντέξει και παραπέρα σε αυτό το επίπεδο του ανταγωνισμού. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και μέχρι το επόμενο διάστημα που θα σταματήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ελέω των εορτασμών για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, ο ΑΠΟΕΛ έχει να δώσει σημαντικά παιχνίδια, τα πλείστα εκ των οποίων απέναντι σε αντιπάλους με βλέψεις για τα ψηλά δώματα της βαθμολογίας.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή (23/11, 19:00), οπότε η ομάδα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την ΑΕΛ για την 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Η προετοιμασία μπήκε από χθες σε πιο βαθιά νερά, με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών μετά το τριήμερο ρεπό τους, ενώ τα τελικά πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία θα διαμορφωθούν μετά και την ενσωμάτωση όσων είχαν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Πέραν της ομάδας της Λεμεσού, ο ΑΠΟΕΛ, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, θα δώσει άλλα δύο παιχνίδια στο στάδιο της πρωτεύουσας, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει και δύο δύσκολες και επικίνδυνες εξόδους. Συγκεκριμένα, στο ΓΣΠ θα αντιμετωπίσει τον Άρη (07/12) και την Ε.Ν. Ύψωνα (13/12), ενώ θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να παίξει με την Ανόρθωση και στο «Στέλιος Κυριακίδης» για να αναμετρηθεί με την περσινή πρωταθλήτρια Πάφο FC (21/12).