Τρέλα σε όλη τη Σκωτία – Εικόνες από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Δύσκολο είναι να περιγραφούν οι στιγμές που ακολούθησαν το σφύριγμα της λήξης στην αναμέτρηση με την Δανία που σφράγισε την πρόκριση της Σκωτίας στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν εικόνες από τους τρελούς πανηγυρισμούς των Σκοτσέζων σε pub και σε όλους τους χώρους που παρακολούθησαν το χθεσινό ματς.

Δείτε τις στιγμές αυτές στα βίντεο που ακολουθούν…

Terrifying night to be a pint of Tennent's in Scotland tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍻pic.twitter.com/5rL1iLx2zX — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 18, 2025

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">What a video from last night🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿<br><br>All the Scottish fans begging for the ref to end the game only to start celebrating McClean’s halfway line screamer😍😍😍 <a href="https://t.co/bZ6nsRaeSu">pic.twitter.com/bZ6nsRaeSu</a></p>— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) <a href="https://twitter.com/The_Forty_Four/status/1991085302023163979?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>