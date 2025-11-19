ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ: Μια επίσκεψη που άφησε αποτύπωμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ: Μια επίσκεψη που άφησε αποτύπωμα

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, ως ο σημαντικότερος πυλώνας αθλητικής προετοιμασίας και ιστορικής συνέχειας του ελληνικού αθλητισμού, είχε την τιμή να ανοίξει τις πόρτες του σε μια προσωπικότητα διεθνούς βεληνεκούς. Η πρόσφατη επίσκεψη του κορυφαίου Σέρβου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Προπονητήριο και ειδικότερα στο Κέντρο Κ1 αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για το ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν χώρο όπου η αριστεία συναντά την παράδοση και η καθημερινή προσπάθεια αποκτά διεθνή αναγνώριση. Η παρουσία του κορυφαίου αθλητή έφερε έναν αέρα έμπνευσης και υπερηφάνειας σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχθήκαμε τον διεθνούς φήμης αθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ και ειδικότερα στο προπονητικό κέντρο Κ1. Η παρουσία του και τα θερμά λόγια που εξέφρασε για το Ολυμπιακό συγκρότημα και το προσωπικό μας αποτέλεσαν ξεχωριστή διάκριση και σημαντική επιβράβευση για το έργο που επιτελείται στους χώρους μας. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, καθώς και για την ευγένεια, τον σεβασμό και την θετική ενέργεια που μοιράστηκε με υπαλλήλους, αθλούμενους και επισκέπτες. Η επίσκεψή του άφησε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα και συνέβαλε στο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος και η αξία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ευχόμαστε να τον υποδεχθούμε εκ νέου στο μέλλον και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και υγεία στη συνέχεια της λαμπρής αθλητικής του πορείας».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΤενιςΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη