Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ: Μια επίσκεψη που άφησε αποτύπωμα

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, ως ο σημαντικότερος πυλώνας αθλητικής προετοιμασίας και ιστορικής συνέχειας του ελληνικού αθλητισμού, είχε την τιμή να ανοίξει τις πόρτες του σε μια προσωπικότητα διεθνούς βεληνεκούς. Η πρόσφατη επίσκεψη του κορυφαίου Σέρβου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Προπονητήριο και ειδικότερα στο Κέντρο Κ1 αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για το ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν χώρο όπου η αριστεία συναντά την παράδοση και η καθημερινή προσπάθεια αποκτά διεθνή αναγνώριση. Η παρουσία του κορυφαίου αθλητή έφερε έναν αέρα έμπνευσης και υπερηφάνειας σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Η ανάρτηση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχθήκαμε τον διεθνούς φήμης αθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς στο Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ και ειδικότερα στο προπονητικό κέντρο Κ1. Η παρουσία του και τα θερμά λόγια που εξέφρασε για το Ολυμπιακό συγκρότημα και το προσωπικό μας αποτέλεσαν ξεχωριστή διάκριση και σημαντική επιβράβευση για το έργο που επιτελείται στους χώρους μας. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, καθώς και για την ευγένεια, τον σεβασμό και την θετική ενέργεια που μοιράστηκε με υπαλλήλους, αθλούμενους και επισκέπτες. Η επίσκεψή του άφησε ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα και συνέβαλε στο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος και η αξία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ευχόμαστε να τον υποδεχθούμε εκ νέου στο μέλλον και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και υγεία στη συνέχεια της λαμπρής αθλητικής του πορείας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ