Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) η Πάφος FC θα επιχειρήσει να κερδίσει τον Άρη και να ξεπεράσει τη μία από τις δυο ομάδες που βρίσκονται μπροστά της στη βαθμολογία (σ.σ. η άλλη είναι η Ομόνοια).

Μετά από δέκα αγωνιστικές, η παφιακή ομάδα με 22 βαθμούς απέχει έναν από τους πρωτοπόρους. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, εάν δεν χάνονταν βαθμοί στο δεύτερο ημίχρονο. Στη βαθμολογία που αφορά μόνο τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων, οι πρωταθλητές είχαν στα χέρια 26 βαθμούς και δεν είχαν καμία απολύτως ήττα. Οι βαθμοί χάθηκαν στα παιχνίδια με Ομόνοια, Ανόρθωση και Απόλλωνα. Κόντρα στις δυο πρώτες ήταν μπροστά στο σκορ στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο οι πράσινοι έκαναν ανατροπή και η ομάδα της Αμμοχώστου ισοφάρισε, ενώ με το συγκρότημα της Λεμεσού η ισοπαλία του πρώτου μέρους μετατράπηκε σε ήττα. Αντίθετα, η ισοπαλία του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου έγινε νίκη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, με Ένωση, ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Εθνικό και ΑΕΛ προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο και κράτησε το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

 

 

 

