Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να αποτελεί πρώτο θέμα στην Ισπανία, με τις εξωαγωνιστικές του δραστηριότητες, καθώς αυτή τη φορά διοργάνωσε ένα ιδιωτικό πάρτι στη Βαρκελώνη, παρόλο που βρισκόταν στη διαδικασία ανάρρωσης από τραυματισμό στη βουβωνική χώρα.

Σύμφωνα με την «El Periódico», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε όλη τη νύχτα από Πέμπτη έως Παρασκευή, στις 14 Νοεμβρίου. Οι καλεσμένοι δεσμεύονταν από έναν κανόνα απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τα κινητά τηλέφωνα έπρεπε να αφήνονται στην είσοδο και η πρόσβαση σε ένα από τα VIP lounge περιοριζόταν αποκλειστικά σε γυναίκες. Μέσα στον χώρο βρίσκονταν ο ίδιος ο Γιαμάλ, ένας συγγενής του και μερικοί φίλοι, ανάμεσά τους και ο ξάδερφός του, Μοχάμεντ Άμπντε. Οι γυναίκες μπορούσαν να μπουν στη VIP αίθουσα για ποτό και κουβέντα με το αστέρι της Μπαρτσελόνα, ενώ οι άντρες παρέμεναν στον κεντρικό χώρο του κλαμπ.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Γιαμάλ ήταν ήρεμος και ευδιάθετος όλο το βράδυ, χαμογελούσε, μιλούσε με τους παρευρισκόμενους και απολάμβανε την ατμόσφαιρα, που ήταν ζωηρή και χαρούμενη. Το πάρτι έγινε μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ισπανίας.

Η παρέα φίλων που συνήθως συνοδεύει τον Γιαμάλ αποχώρησε γύρω τα ξημερώματα, ενώ ο Λαμίν και ο στενός του κύκλος συνέχισαν τη διασκέδαση.

athletiko.gr