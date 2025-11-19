ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

Σε ένα ιδιωτικό πάρτι απόλυτης μυστικότητας στη Βαρκελώνη, ο Λαμίν Γιαμάλ συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά τα φώτα πάνω του.

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να αποτελεί πρώτο θέμα στην Ισπανία, με τις εξωαγωνιστικές του δραστηριότητες, καθώς αυτή τη φορά διοργάνωσε ένα ιδιωτικό πάρτι στη Βαρκελώνη, παρόλο που βρισκόταν στη διαδικασία ανάρρωσης από τραυματισμό στη βουβωνική χώρα.

Σύμφωνα με την «El Periódico», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε όλη τη νύχτα από Πέμπτη έως Παρασκευή, στις 14 Νοεμβρίου. Οι καλεσμένοι δεσμεύονταν από έναν κανόνα απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Τα κινητά τηλέφωνα έπρεπε να αφήνονται στην είσοδο και η πρόσβαση σε ένα από τα VIP lounge περιοριζόταν αποκλειστικά σε γυναίκες. Μέσα στον χώρο βρίσκονταν ο ίδιος ο Γιαμάλ, ένας συγγενής του και μερικοί φίλοι, ανάμεσά τους και ο ξάδερφός του, Μοχάμεντ Άμπντε. Οι γυναίκες μπορούσαν να μπουν στη VIP αίθουσα για ποτό και κουβέντα με το αστέρι της Μπαρτσελόνα, ενώ οι άντρες παρέμεναν στον κεντρικό χώρο του κλαμπ.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Γιαμάλ ήταν ήρεμος και ευδιάθετος όλο το βράδυ, χαμογελούσε, μιλούσε με τους παρευρισκόμενους και απολάμβανε την ατμόσφαιρα, που ήταν ζωηρή και χαρούμενη. Το πάρτι έγινε μετά την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Ισπανίας.

Η παρέα φίλων που συνήθως συνοδεύει τον Γιαμάλ αποχώρησε γύρω τα ξημερώματα, ενώ ο Λαμίν και ο στενός του κύκλος συνέχισαν τη διασκέδαση.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη