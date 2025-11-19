ΒΙΝΤΕΟ: Παρουσιαστές ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς στο στούντιο για χάρη του Κουρασάο

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε ποτέ σε Μουντιάλ, αφού κατάφερε να αναδειχθεί ισόπαλο 0-0 εναντίον της Τζαμάικα στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του CONCACAF. Η προηγούμενη μικρότερη χώρα που είχε προκριθεί στο τουρνουά ήταν η Ισλανδία το 2018, με πληθυσμό περίπου 350.000 κατοίκους.

Η ομάδα, με το παρατσούκλι «Το Μπλε Κύμα» ή «La Pantera Negra» (Ο Μαύρος Πάνθηρας), επευφημήθηκε από τους 400 οπαδούς στην Τζαμάικα, σε ένα ματς γεμάτο ένταση και αγωνία, με τρία σουτ από την Τζαμάικα να σταματάνε το δοκάρι και ένα πέναλτι που ακυρώθηκε με VAR στις καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα μετά από φαινομενικό φάουλ στην περιοχή, κάτι που θα έδινε στη Τζαμάικα την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως το VAR παρενέβη για να προτρέψει στον διαιτητή να ξαναδεί την φάση, όπου κρίθηκε ότι ο αμυντικός είχε παίξει πρώτος την μπάλα.

Οι παρουσιαστές που ήταν στο στούντιο στο Κουρασάο ακούγονταν νευρικοί περιμένοντας την απόφαση του διαιτητή και ξέσπασαν σε άγριους πανηγυρισμούς όταν ο διαιτητής πήρε πίσω την απόφασή του για πέναλτι.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media έδειχνε τους παρουσιαστές να πηδάνε πάνω-κάτω στο στούντιο από χαρά και σήκωναν τα χέρια τους στον αέρα πανηγυρίζοντας.

Reação dos integrantes da TV de Curaçao na hora que o VAR anulou o penalti pic.twitter.com/6SP0WEo3n1 — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) November 19, 2025

Athletiko.gr