Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής Ελλάδας: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Εθνική επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι είναι πολύ κουρασμένος αφού δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ.
Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025, έχοντας γυρίσει από τη Ρίγα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που στο αεροδρόμιο έγιναν... πόλος έλξης, με την κούραση ωστόσο από το τουρνουά να φαίνεται. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».
Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»#GRETUR #GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/gYCYwCID3N— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
gazzetta.gr