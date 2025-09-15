Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής Ελλάδας: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025, έχοντας γυρίσει από τη Ρίγα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που στο αεροδρόμιο έγιναν... πόλος έλξης, με την κούραση ωστόσο από το τουρνουά να φαίνεται. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

