Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής Ελλάδας: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»

Η Εθνική επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι είναι πολύ κουρασμένος αφού δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ.

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025, έχοντας γυρίσει από τη Ρίγα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που στο αεροδρόμιο έγιναν... πόλος έλξης, με την κούραση ωστόσο από το τουρνουά να φαίνεται. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

