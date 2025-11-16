Σε κρίσιμο στάδιο η «διαμάχη» Εμπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα απαιτήσει 55 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες μισθούς από τον πρώην εργοδότη του, καθώς και την αναταξινόμηση του συμβολαίου ορισμένου χρόνου (CDD) σε μόνιμο (CDI).

Στο δικαστήριο εργατικών διαφορών της γαλλικής πρωτεύουσας, που δεν είναι συνηθισμένο να χειρίζεται τόσο σημαντικές υποθέσεις, τα δύο μέρη θα συναντηθούν στις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα) «απευθείας στην αίθουσα εκδίκασης», παρακάμπτοντας το προκαταρκτικό στάδιο της «συμφιλίωσης», «επειδή ο Εμπαπέ ζητά την αναταξινόμηση του συμβολαίου ορισμένου χρόνου σε μόνιμο», δήλωσε στο AFP μια δικαστική πηγή.

Επικοινωνώντας με το AFP, ο σύλλογος του Παρισιού και το περιβάλλον του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο μέχρι την ακρόαση, ενώ η απόφαση αναμένεται σε αρκετούς μήνες, δεδομένων των τυπικών διαδικασιών του δικαστηρίου εργατικών διαφορών.

«Είναι απλώς θέμα ενός εργαζομένου που αντιμετωπίζει έναν κακοπληρωτή», δήλωσε η δικηγόρος του Εμπαπέ, Ντελφίν Βερέϊντεν, σε συνέντευξη Τύπου τον Απρίλιο, προσθέτοντας ότι ο πελάτης της «είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους άλλους παίκτες, που αδικούνται από τους συλλόγους τους».

Αυτή η διαμάχη έχει... δηλητηριάσει εδώ και καιρό την σχέση του Γάλλου άσου με τον πρώην σύλλογό του. Ο κορυφαίος επιθετικός αποβλήθηκε από την πρώτη ομάδα στην αρχή της σεζόν 2023-24, επειδή ήθελε να λήξει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ απέκλειε την επέκταση του. Ακολούθως, ο Εμπαπέ επανήλθε μετά την πρώτη αγωνιστική της σεζόν και η Παρί ΣΖ υποστηρίζει ότι αυτή η επανένταξη ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών που ορίζει ότι ο παίκτης έπρεπε να παραιτηθεί από ένα μέρος των οφειλόμενων ποσών στο τέλος του συμβολαίου του για να προστατεύσει την οικονομική υγεία του συλλόγου.

Ισχυρισμός που σύμφωνα με τον Εμπαπέ αποτελεί «προϊόν φαντασίας», ενώ όπως είναι γνωστό ο αρχηγός των «πετεινών» εντάχθηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024, αφού έληξε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς αποζημίωση μεταγραφής. Και πλέον, διεκδικεί 55 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντα μπόνους και μισθούς, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία για παραίτηση από αυτές τις αμοιβές μεταξύ αυτού και του συλλόγου, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, από την πλευρά της, αποκαλεί αυτή την άποψη «φανταστική ιστορία», επικαλούμενη συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2023. Ο παίκτης είχε λάβει δικαστική εντολή τον Απρίλιο για να «παγώσει» αυτό το ποσό στους λογαριασμούς της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αυτή η απόφαση ανετράπη στην συνέχεια από τα δικαστήρια στις 26 Μαΐου.

Η αυριανή ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο εργατικών διαφορών λαμβάνει χώρα τέσσερις μήνες αφότου ο παίκτης απέσυρε την ποινική του καταγγελία για ψυχολογική παρενόχληση εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο. Παρά την ενέργεια αυτή, η έρευνα που είχε αρχίσει, βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη αυτό το καλοκαίρι. Οι δύο πλευρές ενεπλάκησαν επίσης σε μια μακρά νομική διαμάχη ενώπιον των αθλητικών αρχών, της LFP και της FFF, που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να επιβάλουν τις αποφάσεις τους υπέρ του παίκτη λόγω μιας συνεχιζόμενης προκαταρκτικής ακρόασης που ζήτησε ο σύλλογος ενώπιον του Δικαστηρίου των Παρισίων.

sdna.gr