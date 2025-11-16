Επικός παππούς προσπαθούσε να ταΐσει το εγγόνι του εν μέσω ντέρμπι!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ένα τρυφερό αλλά και απίστευτα σουρεαλιστικό στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα στον αγώνα της Σαν Λορέντσο, με πρωταγωνιστές έναν παππού, το εγγόνι του και… ένα μπιμπερό που δεν έλεγε να κάνει τη δουλειά του.
Στο κλασικό αργεντίνικο ντέρμπι, όπου η Σαν Λορέντσο έμεινε στο 1-1 με τη Σαρμιέντο για την Κλαουζούρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για το Copa Sudamericana, υπήρξε μια στιγμή που έκλεψε τη λάμψη από τα γκολ.
Η τηλεοπτική κάμερα «έπιασε» έναν οπαδό της ομάδας, πιθανότατα παππού, να κρατά στην αγκαλιά του το εγγονάκι του και να προσπαθεί να το ταΐσει με το μπιμπερό. Ο μικρός φίλαθλος όμως είχε… άλλες προτεραιότητες, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία διάθεση να συνεργαστεί, την ώρα που ο παππούς είχε το βλέμμα του καρφωμένο στη δράση του αγώνα.
Το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ηλικιωμένο φίλο της ομάδας: μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τριπίσιο άνοιξε το σκορ για τη Σαν Λορέντσο, προκαλώντας ξέφρενη έκρηξη χαράς – με το μπιμπερό να μένει, φυσικά, σε δεύτερη μοίρα!
San Lorenzo 1, mamadeira 0 pic.twitter.com/2wxfEpxjin— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 16, 2025
sdna.gr