Επικός παππούς προσπαθούσε να ταΐσει το εγγόνι του εν μέσω ντέρμπι!

Στο κλασικό αργεντίνικο ντέρμπι, όπου η Σαν Λορέντσο έμεινε στο 1-1 με τη Σαρμιέντο για την Κλαουζούρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για το Copa Sudamericana, υπήρξε μια στιγμή που έκλεψε τη λάμψη από τα γκολ.

Η τηλεοπτική κάμερα «έπιασε» έναν οπαδό της ομάδας, πιθανότατα παππού, να κρατά στην αγκαλιά του το εγγονάκι του και να προσπαθεί να το ταΐσει με το μπιμπερό. Ο μικρός φίλαθλος όμως είχε… άλλες προτεραιότητες, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία διάθεση να συνεργαστεί, την ώρα που ο παππούς είχε το βλέμμα του καρφωμένο στη δράση του αγώνα.

Το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ηλικιωμένο φίλο της ομάδας: μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τριπίσιο άνοιξε το σκορ για τη Σαν Λορέντσο, προκαλώντας ξέφρενη έκρηξη χαράς – με το μπιμπερό να μένει, φυσικά, σε δεύτερη μοίρα!

San Lorenzo 1, mamadeira 0 pic.twitter.com/2wxfEpxjin — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 16, 2025

