ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επικός παππούς προσπαθούσε να ταΐσει το εγγόνι του εν μέσω ντέρμπι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επικός παππούς προσπαθούσε να ταΐσει το εγγόνι του εν μέσω ντέρμπι!

Ένα τρυφερό αλλά και απίστευτα σουρεαλιστικό στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα στον αγώνα της Σαν Λορέντσο, με πρωταγωνιστές έναν παππού, το εγγόνι του και… ένα μπιμπερό που δεν έλεγε να κάνει τη δουλειά του.

Στο κλασικό αργεντίνικο ντέρμπι, όπου η Σαν Λορέντσο έμεινε στο 1-1 με τη Σαρμιέντο για την Κλαουζούρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για το Copa Sudamericana, υπήρξε μια στιγμή που έκλεψε τη λάμψη από τα γκολ.

Η τηλεοπτική κάμερα «έπιασε» έναν οπαδό της ομάδας, πιθανότατα παππού, να κρατά στην αγκαλιά του το εγγονάκι του και να προσπαθεί να το ταΐσει με το μπιμπερό. Ο μικρός φίλαθλος όμως είχε… άλλες προτεραιότητες, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία διάθεση να συνεργαστεί, την ώρα που ο παππούς είχε το βλέμμα του καρφωμένο στη δράση του αγώνα.

Το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ηλικιωμένο φίλο της ομάδας: μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τριπίσιο άνοιξε το σκορ για τη Σαν Λορέντσο, προκαλώντας ξέφρενη έκρηξη χαράς – με το μπιμπερό να μένει, φυσικά, σε δεύτερη μοίρα!

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία, που έκανε νέο... πάρτι απέναντι στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη