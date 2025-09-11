«Η αίσθηση που υπάρχει στην Εθνική πια είναι πάμε να το πάρουμε»

Τις τελευταίες πληροφορίες από την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ενόψει του αυριανού ημιτελικού του Eurobasket 2025 μετέφερε ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 από τη Ρίγα, Χρήστος Ρομπόλης.

Στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, με τους πάντες να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, ενώ πρόσθεσε ότι μετά την πρόκριση κόντρα στην Λιθουανία έχει επέλθει ανακούφιση και πλέον η επιθυμία όλων είναι «πάμε να τα δώσουμε όλα, πάμε να το πάρουμε».

Υπογράμμισε ότι οι διεθνείς θα έχουν περισσότερο χρόνο να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν από κάθε άλλο ματς από την ημέρα που μεταφέρθηκαν τα παιχνίδια στη Λετονία, και μετέφερε τις εκτιμήσεις των υπευθύνων της ομοσπονδίας ότι θα υπάρχουν κοντά στους 2.000 Έλληνες στο γήπεδο για να στηρίξουν τους παίκτες.

Για την Τουρκία επεσήμανε ότι ο Όσμαν πιθανότατα θα παίξει καθώς δεν φάνηκε να πονάει, εκτιμώντας ότι περισσότερο είναι mind games του Εργκίν Αταμάν τα όσα ανέφερε για την αμφιβολία της συμμετοχής του.

