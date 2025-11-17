Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

Με προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Άρη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής μας για το φιλικό αγώνα με την Εσθονία.

Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η Κύπρος θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο 2025, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στην Εσθονία.

Από την στιγμή που ο αγώνας είναι φιλικός, οι ομάδες δικαιούνται να έχουν στην αποστολή 26 ποδοσφαιριστές. Η κάθε ομάδα δικαιούται να κάνει μέχρι έξι αλλαγές, σε τρία σταματήματα. Δεν μετρούν σταματήματα του αγώνα για αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο.

Στην αποστολή της Εθνική μας βρίσκονται οι ακόλοθουθοι ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Στέλιος Ανδρέου, Πέτρος Ιωάννου, Νικόλας Αγγελόπουλος, Κώστας Πηλέας, Γιάννης Σατσιάς, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου, Αντρέας Σιήκκης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Ιωάννης Κωστή, Χρίστος Σιέλης, Αντώνιο Φώτη, Χαράλαμπος Κυριάκου, Λοϊζος Λοϊζου, Γρηγόρης Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής, Ιωάννης Πίττας και Έκτωρ Κυπριανού.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Ισραηλινός Orel Grinfeeld.