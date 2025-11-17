Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μηνύει την Παρί, αξιώνει ένα τεράστιο ποσό βάσει όρων που θεωρεί ότι καταπατήθηκαν από τη σύμβαση που είχε με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο γαλλικός σύλλογος «αποκρούει» και… πετάει πίσω τη μήνυση, αποφασίζοντας να κινηθεί νομικά για την υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων!

Ο νυν επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αξιώνει το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρθηκαν οι Παριζιάνοι στους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του, μέχρι να μετακινηθεί στους «μερένγκες», όπως επίσης και για τον παραγκωνισμό του.

Από την πλευρά της, η Παρί ανέφερε με επίσημη τοποθέτησή της πως ο Εμπαπέ αρνείται συστηματικά εδώ κι έναν χρόνο να βρεθεί εξωδικαστική λύση, να τα βρουν οι δύο πλευρές για να τραβήξουν μια γραμμή και να προχωρήσουν μπροστά.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για χαμένα 300 εκατομμύρια από τον τρόπο που κατά τους ισχυρισμούς του κλαμπ, ο Εμπαπέ προκάλεσε «ναυάγιο» στη μετακίνησή του στην Αλ Χιλάλ το 2023 κι έπειτα αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο, φεύγοντας τελικά ως ελεύθερος…

Πηγή: sport-fm.gr