Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

Όπως και πολλοί άλλοι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έτσι και ο Καρίμ Μπενζεμά αποχώρησε από την ευρωπαϊκή σκηνή για τη Σαουδική Αραβία, φορώντας τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.

Ο 37χρονος επιθετικός που τον Δεκέμβριο αναμένεται να πατήσει τα 38 έτη όχι μόνο σε δηλώσεις που παραχώρησε στην AS, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.

«Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια», ανέφερε, μεταξύ άλλων, με τον Μπενζεμά να βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση, έχοντας μάλιστα και προσφορές για επιστροφή στην Ευρώπη.

Προς το παρόν συνεχίζει στη χώρα της Μέσης Ανατολής, όπου μετράει με την Αλ Ιτιχάντ 43 γκολ και 17 ασίστ σε 71 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

