Ο Περέιρα τα κατάφερε!

«Αυτή είναι η μοναδική μου προτεραιότητα. Να μπορέσω να αγωνιστώ και να καθιερωθώ στον ΑΠΟΕΛ ως βασικός τερματοφύλακας». Αυτά δήλωσε στο match programme του ΑΠΟΕΛ που κυκλοφόρησε στις 22 Απριλίου, πριν από αγώνα με τον Άρη στο ΓΣΠ, ο Γκαμπριέλ Περέιρα.

Λίγους μήνες αργότερα μπορούμε να πούμε ότι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής τα κατάφερε. Αν και δεν άρχισε την τρέχουσα χρονιά ως βασικός, όταν πήρε... κλήση από τον προπονητή της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, δεν βγήκε ξανά από την ενδεκάδα, στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής με τον Ακρίτα και από τότε κατέγραψε συνολικά επτά 90λεπτα, εκθρονίζοντας τον Μπέλετς που, πέραν των τριών πρώτων αγώνων, αγωνίσθηκε στη συνέχεια στον αγώνα κυπέλλου που έδωσε η ομάδα της Λευκωσίας. Πέρσι ο Περέιρα είχε καταγράψει δυο συμμετοχές, στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Είναι γεγονός ότι ο Περέιρα αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που επένδυσαν στους γαλαζοκίτρινους. Ήρθε πέρσι στον Αρχάγγελο, σε ηλικία 22 ετών, και έγινε ένας από τους μικρότερους ηλικιακά τερματοφύλακες που πήραν την ευκαιρία να βρεθούν κάτω από τα δοκάρια του ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά στα στατιστικά του, στα πρώτα τρία παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε στην τρέχουσα σεζόν ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε ισάριθμες νίκες χωρίς να δεχθεί τέρμα (Ακρίτα 0-4, Απόλλων 2-0 και Ομόνοια Αραδίππου 0-4). Από εκεί και πέρα, δεν κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του. Μετά τις ισοπαλίες με Ολυμπιακό (2-2) και ΑΕΚ (1-1), δέχθηκε τέρμα και στην ευρεία νίκη με τον Εθνικό (4-1), ενώ ακολούθησε νέα ισοπαλία με την Ομόνοια (2-2).

Μακροπρόθεσμο συμβόλαιο

Θυμίζουμε ότι ο Περέιρα είχε αποκτηθεί από τον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2024. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση απόκτησής του είχε εκδοθεί στις 16 Ιουλίου. Όπως ενημέρωσε τότε η ομάδα της Λευκωσίας, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο ποδοσφαιριστής με το πιο μακροχρόνιο συμβόλαιο στους γαλαζοκίτρινους.