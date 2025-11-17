ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ανάγκη και η παράδοση

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η ανάγκη και η παράδοση

Έρχεται σημαντική έξοδος για την «Κυρία».

Είναι φανερό ότι στα τελευταία παιχνίδια η Ανόρθωση έχει βελτιωθεί και είναι περισσότερο απαιτητική. Μπόρεσε να μείνει αήττητη για τέσσερις σερί αγώνες και, παρά το γεγονός ότι έναν από αυτούς κέρδισε, ήταν σημαντικό ότι μπόρεσε να ανταγωνιστεί στα ίσα ομάδες που φαίνεται ότι θα είναι διεκδικήτριες του τίτλου.

Πλέον, ενώπιον της ομάδας της Αμμοχώστου είναι το παιχνίδι με την ουραγό και χωρίς νίκη Ένωση. To συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια θα πάει την Κυριακή (23/11, 17:00) στο στάδιο «Τάσος Μάρκου», μία έδρα όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται. Eξάλλου, στις τελευταίες τρεις επισκέψεις της, οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία. Στην περσινή χρονιά έφεραν 2-2, ενώ σε δύο αναμετρήσεις στο Παραλίμνι τη σεζόν 2022-23 έφεραν άλλες δυο ισοπαλίες, 1-1 και 0-0.

Όπως και να έχουν τα δεδομένα της παράδοσης, στην Ανόρθωση υπάρχει τεράστια ανάγκη για το τρίποντο ώστε να απομακρυνθεί από μία ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή, ποντάροντας η ίδια σε σκαρφάλωμά της σε πιο υψηλές θέσεις.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη