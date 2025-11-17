Η ανάγκη και η παράδοση

Είναι φανερό ότι στα τελευταία παιχνίδια η Ανόρθωση έχει βελτιωθεί και είναι περισσότερο απαιτητική. Μπόρεσε να μείνει αήττητη για τέσσερις σερί αγώνες και, παρά το γεγονός ότι έναν από αυτούς κέρδισε, ήταν σημαντικό ότι μπόρεσε να ανταγωνιστεί στα ίσα ομάδες που φαίνεται ότι θα είναι διεκδικήτριες του τίτλου.

Πλέον, ενώπιον της ομάδας της Αμμοχώστου είναι το παιχνίδι με την ουραγό και χωρίς νίκη Ένωση. To συγκρότημα του Τιμούρ Κετσπάγια θα πάει την Κυριακή (23/11, 17:00) στο στάδιο «Τάσος Μάρκου», μία έδρα όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται. Eξάλλου, στις τελευταίες τρεις επισκέψεις της, οι δυο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία. Στην περσινή χρονιά έφεραν 2-2, ενώ σε δύο αναμετρήσεις στο Παραλίμνι τη σεζόν 2022-23 έφεραν άλλες δυο ισοπαλίες, 1-1 και 0-0.

Όπως και να έχουν τα δεδομένα της παράδοσης, στην Ανόρθωση υπάρχει τεράστια ανάγκη για το τρίποντο ώστε να απομακρυνθεί από μία ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή, ποντάροντας η ίδια σε σκαρφάλωμά της σε πιο υψηλές θέσεις.