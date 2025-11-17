Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή της 53ης Γιορτής των Αρίστων, η οποία διεξάγεται ανελλιπώς από το 1974 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Η φετινή κορυφαία αθλητική τελετή βράβευσης της χώρας μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Όπως κάθε χρόνο η Γιορτή των Αρίστων τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ενώ και φέτος θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής των Αρίστων βραβεύονται οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάθε χρονιάς. Η ανάδειξη των κορυφαίων στην σπουδαιότερη εκδήλωση αθλητικών βραβεύσεων στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Αθλητικών Συντακτών.

Εντός των επόμενων ημέρων θα ξεκινήσει η ψηφοφορία, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, τα μέλη της ΕΑΚ, να καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Θυμίζουμε ότι στην περσινή ψηφοφορία, για τους Αριστείς 2024, καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, με 93 μέλη της ΕΑΚ να δίνουν την ψήφο τους.

Τονίζεται ότι η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από καθηγητή στατιστικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, φροντίζοντας με αυτό τον τρόπο να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι κορυφαίες πεντάδες αθλητών και αθλητριών και οι κορυφαίες τριάδες ομάδων ανδρών και γυναικών θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά, όπως είθισται, την Πρωτοχρονιά. Η ανακοίνωση της τελικής σειράς, γίνεται στη διάρκεια της Γιορτής Αρίστων.

Πέραν των κορυφαίων αθλητών/τριών, η ΕΑΚ επιλέγει άτομα με αξιοσημείωτη παρουσία στα αθλητικά δρώμενα του τόπου και τους επιβραβεύει με την παράδοση Επάθλων για την προσφορά τους.

Μπορείτε να δείτε στο link πιο κάτω, όλους τους παραλήπτες μέχρι πέρσι των επάθλων της Γιορτής Αρίστων, στο μισό και πλέον αιώνα ζωής της τελετής: https://eak.org.cy/i-giorti-ton-ariston/

Ξεχωριστή στιγμή σαφώς η παράδοση του Αριστείου της ΕΑΚ, το σημαντικότερο αθλητικό βραβείο της Κύπρου, η απονομή του οποίου γίνεται παραδοσιακά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως κάθε χρόνο, την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ για το 2026 είναι οι Unicars και Cytavision. Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules και Υπεραγορές Άλφαμεγα.