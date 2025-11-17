ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή της 53ης Γιορτής των Αρίστων, η οποία διεξάγεται ανελλιπώς από το 1974 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Η φετινή κορυφαία αθλητική τελετή βράβευσης της χώρας μας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Όπως κάθε χρόνο η Γιορτή των Αρίστων τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), ενώ και φέτος θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής των Αρίστων βραβεύονται οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάθε χρονιάς. Η ανάδειξη των κορυφαίων στην σπουδαιότερη εκδήλωση αθλητικών βραβεύσεων στην Κύπρο αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Αθλητικών Συντακτών.

Εντός των επόμενων ημέρων θα ξεκινήσει η ψηφοφορία, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, τα μέλη της ΕΑΚ, να καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Θυμίζουμε ότι στην περσινή ψηφοφορία, για τους Αριστείς 2024, καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, με 93 μέλη της ΕΑΚ να δίνουν την ψήφο τους.

Τονίζεται ότι η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από καθηγητή στατιστικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, φροντίζοντας με αυτό τον τρόπο να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι κορυφαίες πεντάδες αθλητών και αθλητριών και οι κορυφαίες τριάδες ομάδων ανδρών και γυναικών θα ανακοινωθούν με αλφαβητική σειρά, όπως είθισται, την Πρωτοχρονιά. Η ανακοίνωση της τελικής σειράς, γίνεται στη διάρκεια της Γιορτής Αρίστων.

Πέραν των κορυφαίων αθλητών/τριών, η ΕΑΚ επιλέγει άτομα με αξιοσημείωτη παρουσία στα αθλητικά δρώμενα του τόπου και τους επιβραβεύει με την παράδοση Επάθλων για την προσφορά τους.

Μπορείτε να δείτε στο link πιο κάτω, όλους τους παραλήπτες μέχρι πέρσι των επάθλων της Γιορτής Αρίστων, στο μισό και πλέον αιώνα ζωής της τελετής: https://eak.org.cy/i-giorti-ton-ariston/

Ξεχωριστή στιγμή σαφώς η παράδοση του Αριστείου της ΕΑΚ, το σημαντικότερο αθλητικό βραβείο της Κύπρου, η απονομή του οποίου γίνεται παραδοσιακά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως κάθε χρόνο, την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου, ενώ Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ για το 2026 είναι οι Unicars και Cytavision. Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules και Υπεραγορές Άλφαμεγα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ανάγκη και η παράδοση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εμπαπέ και Παρί... ανταλλάζουν μηνύσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΕΛ

|

Category image

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 η 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Περέιρα τα κατάφερε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπενζεμά: «Βλέπω τον εαυτό μου στο ποδόσφαιρο για άλλα δύο χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oλοκλήρωσε για τον τελευταίο αγώνα του 2025 η Εθνική Κύπρου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα Άρη, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, Κίρζη και Αυγουστή ο Μάντζιος

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Δημιουργήσαμε τις βάσεις για να χτίσουμε για τις επόμενες διοργανώσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Έρχεται βαρυφορτωμένο πρόγραμμα για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη