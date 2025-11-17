ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, αναφέρθηκε στην απουσία του Νεϊμάρ.

Ο Καρλέτο Αντσελότι δήλωσε σήμερα (17/11) ότι η Βραζιλία «διαθέτει τεράστιο δυναμικό» το οποίο πρέπει «να το επιβεβαιώσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», μία ημέρα πριν από τον φιλικό αγώνα της σελεσάο με την Τυνησία στο στάδιο Πιερ-Μορουά, στα προάστια της Λιλ.

Ήδη προκριθείσα στο Μουντιάλ 2026, η Βραζιλία ολοκληρώνει την περιοδεία της στην Ευρώπη την Τρίτη (20:30) στο Βιλνέβ-ντ’Ασκ, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί της Σενεγάλης (2-0) στο Emirates Stadium του Λονδίνου.

Μία ευκαιρία για τη Σελεσάο να αντιμετωπίσει διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και να τελειοποιήσει το δικό της, οκτώ μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

«Η Τυνησία παίζει λιγότερο στο τρανζίσιον σε σχέση με τη Σενεγάλη», σχολίασε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας: «Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, ειδικά αμυντικά. Θα είναι ένα πιο ελεγχόμενο και λιγότερο άμεσο παιχνίδι. Για να κερδίσουμε, θα πρέπει να παίξουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο».

Πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Βραζιλία θα στερηθεί σε αυτόν τον αγώνα αρκετούς σημαντικούς αμυντικούς, μεταξύ των οποίων τον πρώην κεντρικό αμυντικό της Λιλ, Γκαμπριέλ, και τον Αλεσάντρο, τον σημερινό ηγέτη της βορειογάλλικης άμυνας.

Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε επίσης για την απουσία του Νεϊμάρ, του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής (79 γκολ), ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Σάντος αλλά δεν κλήθηκε στην περιοδεία: «Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να ξαναβρεί ρυθμό μετά τον τραυματισμό του. Έχει ακόμη έξι μήνες για να αγωνιστεί. Το πρωτάθλημα σταματά τον Δεκέμβριο, στη συνέχεια θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής».

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη