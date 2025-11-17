ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανώτερος και... πρώτο βήμα για τον Παφιακό

Ο Παφιακός έκανε αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του CEV Challenge Cup

Ανώτερος σε όλους τους τομείς ο Κuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ κέρδισε την KV FERIZAJ από το Κοσσυφοπέδιο με 3-0 σετ στην Αίθουσα ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ’’ στην Πάφο σε 70' και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του CEV Challenge Cup.  Στον επαναληπτικό της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2025 η ομάδα του Γ. Πλατρίτη χρειάζεται δυο σετ για την πρόκριση.

Ο Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα.Στο πρώτο σετ η ομάδα του Γ. Πλατρίτη προηγήθηκε μετά τους αναγνωριστικούς πόντους 07-04. Ακολούθως με πόντους από κάθε θέση η ομάδα της Πάφου αύξησε σε 19-14 για να κερδίσει το πρώτο σετ με 25-16 σε 25’

Η ομάδα της Πάφου ήταν πολύ καλύτερη και στο δεύτερο σετ. Αρχικά, προηγήθηκε 03-01 αλλά αργότερα ξέφυγε 13-09. Η ομάδα του Γ. Πλατρίτη δεν είχε κανένα πρόβλημα να βρεθεί στο +8 19-11 και να επικρατήσει με 25-15 σε 22’ γράφοντας το 2-0 σετ. 

Αποτελεσματικός ήταν και στο τρίτο σετ ο Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ αφού προηγήθηκε 04-01. Η ομάδα της Πάφου αύξησε και άλλο τη διαφορά σε νταμπλ - σκορ  10-05. Οι ‘’γαλάζιοι’’ του Γ. Πλατρίτη ξέφυγαν 15-09 και δημιούργησε βάσεις νίκης  Η ομάδα της Πάφου ξέφυγε με 21-12 και τέλειωσε το σετ με 25-16 σε 23’ εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-0 σετ.

Η τετράδα Ελευθερίου, Melgarejo, Προδρόμου και Rodriguez πρόσφερε πολλές βοήθειες στην ομάδα της Πάφου.

Kuutio Homes ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γ. ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ): Melgarejo 09,, Dijoud 06,, Ελευθερίου 10, Araya 04, Προδρόμου 09, Rodriquez 08 - Λίμπερο 1: Κristeski - Λίμπερο 2: Στ.Σαββίδης  - Αλλαγές: Σωκράτους, Αλ. Σαββίδης, Αυγ. Σαββίδης 03, Μιχαήλ 01.

KV FERIZAJ (G, MENTOR): F. Mehmeti 06, Da Silva 05, Borja 01, Buzuku 01, M. Mehmeti, Ruiz 11 - Λίμπερο 1: Zaskoku - Αλλαγές: Galaj 02, Βehlili 02

Tον αγώνα διαιτήτευσαν οι Bαλέριος Νικάκης από την Ελλάδα και η Danica Victorini LIsa από τη Σλοβακία.

Διαβαστε ακομη