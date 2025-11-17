ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Σκοράρει ο Μοντνόρ, μάλλον κερδίζεις!

Στα δυόμισι χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού (σ.σ. εντάχθηκε στο ρόστερ το καλοκαίρι του 2023), πέτυχε 23 τέρματα σε 22 αγώνες.

Ο Τζέιντεν Μοντνόρ, με πέντε τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη στην τρέχουσα περίοδο. Ουσιαστικά, ο Ολλανδός ακραίος επιθετικός πέτυχε γκολ στα μισά από τα παιχνίδια που έδωσε η «Ελαφρά Ταξιαρχία» στο πρωτάθλημα. Φέτος, μετράει επίσης ένα ευρωπαϊκό τέρμα, στα προκριματικά του Conference League.

Στα δυόμισι χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού (σ.σ. εντάχθηκε στο ρόστερ το καλοκαίρι του 2023), πέτυχε 23 τέρματα σε 22 αγώνες. Σε αυτά τα παιχνίδια οι πράσινοι της συμπρωτεύουσας έχασαν μονάχα μία φορά, στην ήττα από την ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβριο. Στα υπόλοιπα 21 παιχνίδια που βρήκε δίχτυα ο Μοντνόρ, ο Άρης κέρδισε 18 φορές και έφερε τρεις ισοπαλίες.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η ήττα της φετινής περιόδου είναι και η μοναδική περίπτωση στην καριέρα του 23χρονου που σκόραρε και η ομάδα του δεν πήρε ούτε έναν βαθμό. Συνολικά στην καριέρα του έχει χριστεί σκόρερ σε 40 αγώνες, έχοντας στο βιογραφικό του 48 τέρματα, με τις ομάδες του να καταγράφουν απολογισμό 31 νίκες, 8 ισοπαλίες και 1 ήττα. Σημειώνεται ότι ο Μοντνόρ είναι ένας από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές του Άρη που έπαιξαν και στα δέκα παιχνίδια πρωταθλήματος. Οι άλλοι είναι οι Κορέια, Γιαγκό και Κακουλλής.

