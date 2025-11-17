ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στο ΓΣΠ για να σπάσει το ρόδι

Τέσσερις ήττες, χωρίς γκολ εκτός έδρας για τους γαλαζοκίτρινους.

Είναι πολύ δύσκολο το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ, ειδικά με το παιχνίδι να διεξάγεται στο ΓΣΠ, για την ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού πάει στη Λευκωσία με στόχο να πετύχει μία μεγάλη νίκη πιστοποιώντας την αγωνιστική της ανάκαμψη στα τελευταία ματς. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό. Κι αυτό διότι, η ομάδα του Μαρτίνς στα προηγούμενα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια της, όχι μόνο δεν έχει πάρει βαθμό, αλλά ούτε καν σκόραρε.

Η ΑΕΛ μετρά τέσσερις ήττες εκτός έδρας με ΑΕΚ, Ομόνοια, Άρη και Πάφο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως για να συνεχίσει να έχει βλέψεις για κάτι καλύτερο, θα πρέπει να βάλει στοπ σε αυτό το αρνητικό σερί. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στα ψηλά της βαθμολογίας, για να καταφέρει η ΑΕΛ να μπει στο πρώτο γκρουπ χρειάζεται να πάρει μεγάλα αποτελέσματα. Και το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ της δίνει μία ευκαιρία. 

