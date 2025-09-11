Ευρωμπάσκετ 2025: Συμπληρώθηκε ο «χάρτης» των ημιτελικών - Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Μετά τους αποκλεισμούς της Σερβίας και της Γαλλίας από τη φάση των «16», λίγο έλειψε να μείνει εκτός και η Παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τη Γερμανία να φέρνει τούμπα το ματς στην τελευταία περίοδο επί της Σλοβενίας του φοβερού Λούκα Ντόντσιτς, παίρνοντας την πρόκριση με το τελικό 99-91.

Έτσι λοιπόν, το βράδυ της Τετάρτης (10/09) συμπληρώθηκε η τελική τετράδα της 42ης έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Ελλάδα να δηλώνει «παρούσα» στα προημιτελικά μετά την σπουδαία χθεσινή νίκη της επί της Λιθουανίας, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία που με τη σειρά της απέκλεισε την Πολωνία.

Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν την προσεχή Παρασκευή (12/09) στις 21:00, ενώ, ο άλλος ημιτελικός, ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 17:00.

Όσον αφορά τον μικρό και τον μεγάλο τελικό, εκείνοι θα λάβουν χώρα την Κυριακή στις 14 του μήνα στις 17:00 και 21:00 αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Παρασκευή 12/09

Γερμανία-Φινλανδία 17:00

Ελλάδα-Τουρκία 21:00

Κυριακή 14/09

Μικρός τελικός 17:00

Τελικός 21:00

