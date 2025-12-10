Νέο καμπανάκι από την FIFA στον ΑΠΟΕΛ, και 4+1 σημεία για εμπάργκο

Άλλο ένα πρόβλημα προστίθεται στον ΑΠΟΕΛ καθώς σύμφωνα με σημερινό (10/12) σημείωμα στην ιστοσελίδα της FIFA προστέθηκε ακόμη ένας λόγος για εμπάργκο στους γαλαζοκιτρίνους.

Με το συμβάν αυτό πλέον είναι πέντε οι υποθέσεις που εκκρεμούν στους γαλαζοκιτρίνους.

Σύμφωνα με το σάιτ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, μία από αυτές τις υποθέσεις έχει διευθετηθεί, όμως παραμένει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Θυμίζουμε ότι κατά διαστήματα από πλευράς των διοικούντων του ΑΠΟΕΛ υπάρχει καθησυχασμός όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, υποστηρίζοντας πως είναι τυπική διαδικασία και υπάρχει χειρισμός της κάθε υπόθεσης τη στιγμή που κρίνεται αναγκαίο.