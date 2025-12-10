ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τάκης Λεμονής!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τάκης Λεμονής!

Νέος προπονητής της Ραντνίτσκι Νις ο Λεμονής

Επισημοποιήθηκε η πρόσληψη του Τάκη Λεμονή στη Ραντνίσκι, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους και τον ίδιο να κάνει τις πρώτες δηλώσεις του, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

 «Έρχομαι στην Ραντνίσκι με καλά συναισθήματα και συγκινήσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς Σέρβους παίκτες. Έκανα προετοιμασία με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς από το Νόβι Σαντ.

Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια έθνη. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρόεδρο του συλλόγου, Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλουμε.

 Η διοίκηση μού παρουσίασε τα σχέδια και αυτό ήταν αρκετό για να ενδιαφερθώ. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στον σύλλογο, η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτό με οδήγησε επίσης να έρθω στη Ραντνίσκι», τόνισε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός και πρόσθεσε:

 «Παρακολούθησα δώδεκα αγώνες της ομάδας, είμαι εξοικειωμένος με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια και μετά υπάρχει ένα διάλειμμα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα».

 Ο αθλητικός διευθυντής της Ραντνίσκι, Γκόραν Στοϊλίκοβιτς, τόνισε απ’ την πλευρά του. «Ελπίζω ότι μετά από όλα τα προβλήματα που είχαμε φέτος, αυτή η λύση θα φέρει επιτυχία, καθώς και ένα χαμόγελο στα πρόσωπα των οπαδών. Ελπίζω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι πιο θετική και ότι όλα θα είναι πολύ καλύτερα το επόμενο διάστημα. 

 Προσλάβαμε έναν εξαιρετικό προπονητή, με μεγάλη εμπειρία και πλούσια καριέρα. Χαίρομαι που έχω έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα μου, του εύχομαι καλή τύχη, να ενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό και να γνωρίσει τους παίκτες, γιατί σύντομα έχουμε έναν αγώνα εναντίον της Νόβι Παζάρ. Ευχαριστώ τον κύριο Λεμονή που δέχτηκε την πρόσκληση να έρθει και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για το ιδανικότερο φινάλε στο 2025

ΑΕΛ

|

Category image

Με αυτούς τους 11 θα αντιμετωπίσει την Γιουβέντους η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Καθάρισα το μυαλό μου - Όταν αγωνίζεσαι δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν μας βλέπω ως φαβορί, έκαναν 12 προσθήκες και δαπάνησαν πολλά λεφτά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέο καμπανάκι από την FIFA στον ΑΠΟΕΛ, και 4+1 σημεία για εμπάργκο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Τάκης Λεμονής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο καλύτερος της τετραετίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Είμαστε κοντά στην πρόκριση και αυτό σκεφτόμαστε»

ΑΕΚ

|

Category image

Sold out από Μακάμπι στην επιστροφή στο Τελ Αβίβ μετά από δύο χρόνια

EUROLEAGUE

|

Category image

Εσωτερική «παρέμβαση» του Γιάννη στους Μπακς

NBA

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν θα βάλουμε τα κλάματα για τις απουσίες-Σε καλή φόρμα εμείς και η Σαμσουνσπόρ»

Ελλάδα

|

Category image

UEFA Youth League: Έδειξαν τον δρόμο οι μικροί της Πάφου απέναντι στη Γιουβέντους

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς γκολ στο Champions League από τον Απρίλιο ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανρί για Σαλάχ: «Και εγώ είχα προβλήματα με τους προπονητές αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη