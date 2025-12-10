«Είμαστε κοντά στην πρόκριση και αυτό σκεφτόμαστε»

Ο Ιμανόλ Ιδιακέθ παραχώρησε τη συνήθη δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του αγώνα της Πέμπτης απέναντι στη Χάκεν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Ενρίκ Σαμπόριτ.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στη δυσκολία ανάλυσης της Χάκεν λόγω της αστάθειας που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό, σημειώνοντας:

«Ξέρουμε πως η Χάκεν δεν ήταν σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, όμως συλλέξαμε ό,τι πληροφορία χρειαζόταν και τη μεταφέραμε στους ποδοσφαιριστές. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, όμως η προτεραιότητά μας είναι να επικεντρωθούμε στη δική μας εικόνα. Εμπιστεύομαι την προσαρμοστικότητα των παικτών μου στις απαιτήσεις του αγώνα».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως στο μυαλό όλων υπάρχει μόνο το θετικό αποτέλεσμα:

«Είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε αρνητικά. Με νίκη εξασφαλίζουμε την πρόκριση και αυτό είναι το μοναδικό που μας απασχολεί, είμαστε κοντά στην πρόκριση και αυτό είναι που πρέπει μόνο να σκεφτόμαστε».

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει πίεση απο το ότι δεν δεχθήκαμε γκολ και λόγω των αποτελεσμάτων. Είναι ευκαιρία το παιχνίδι αύριο, μην ξεχνάμε όμως ότι η Ράγιο Βαγιεκάνο με τον επόμενο αντίπαλό μας έσωσε τον βαθμό στο 90′ με ένα πέναλτι», κατέληξε.

Ο 33χρονος Ισπανός αμυντικός ακολούθησε με το ίδιο μήνυμα συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης:

«Εμείς κοιτάμε τη δική μας ομάδα. Αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο με ποιότητα, χαρακτήρα και ενέργεια, αλλά στόχος μας είναι να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».