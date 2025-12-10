ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς γκολ στο Champions League από τον Απρίλιο ο Λεβαντόφσκι

Χωρίς γκολ στο Champions League από τον Απρίλιο ο Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι απέχει από το γκολ στο Champions League εδώ και εννιά παιχνίδια, για την Μπαρτσελόνα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League με 105, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο (140) και Λιονέλ Μέσι (129), ωστόσο έχει μείνει «άσφαιρος» για πολύ καιρό.

Ο Πολωνός φορ της Μπαρτσελόνα συμπλήρωσε χθες εννιά παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση χωρίς να βρει δίχτυα. Η τελευταία φορά που τα είχε καταφέρει ήταν στις 9 Απριλίου, όταν στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην (παλιά του ομάδα) Ντόρτμουντ είχε σκοράρει δις.

Έκτοτε, στα τρία τελευταία ματς της περσινής σεζόν και σε έξι φετινά, ο «Λέβα» δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Στο πρωτάθλημα ο 37χρονος άσος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, με 8 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

 

sportfm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

