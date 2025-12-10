Χωρίς γκολ στο Champions League από τον Απρίλιο ο Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League με 105, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο (140) και Λιονέλ Μέσι (129), ωστόσο έχει μείνει «άσφαιρος» για πολύ καιρό.

Ο Πολωνός φορ της Μπαρτσελόνα συμπλήρωσε χθες εννιά παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση χωρίς να βρει δίχτυα. Η τελευταία φορά που τα είχε καταφέρει ήταν στις 9 Απριλίου, όταν στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην (παλιά του ομάδα) Ντόρτμουντ είχε σκοράρει δις.

Έκτοτε, στα τρία τελευταία ματς της περσινής σεζόν και σε έξι φετινά, ο «Λέβα» δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Στο πρωτάθλημα ο 37χρονος άσος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, με 8 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

sportfm.gr