«Καθάρισα το μυαλό μου - Όταν αγωνίζεσαι δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Τι ανάφερε ο Κάρελ Άιτινγκ

Ο Κάρελ Άιτινγκ ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ραπίντ και αναφέρθηκε στην απουσία του λόγω τραυματισμού.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ για αύριο. Είναι πολύ καλό που είμαι πίσω, δεν ήταν εύκολο απολαμβάνω να αγωνίζομαι, απολάμβανα τις στιγμές πριν τραυματιστώ. Είναι καλό που αμέσως με το που επέστρεψα μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ.

Καθάρισα το μυαλό μου και δουλεύω σκληρά. Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα επειδή υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και υπάρχει κατανόηση στον τρόπο παιχνιδιού. Δεν έχει καμία σημασία για εμάς το ότι είναι διαφορετικές συνθήκες, όταν αγωνίζεσαι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν είσαι διακοπές σκέφτεσαι τη θερμοκρασία αλλά όταν αγωνίζεσαι δεν είναι κάτι που σε απασχολεί».

Διαβαστε ακομη