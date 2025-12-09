ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Sold-out το ματς με την Χάποελ 10 μέρες πριν το τζάμπολ

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR εξάντλησαν τα εισιτήρια για την 17η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ δέκα μέρες πριν το τζάμπολ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Αρμάνι Μιλάνο (11/12) και Φενερμπαχτσέ (16/12), πριν επιστρέψει στο «σπίτι» του. Αυτό θα γίνε στις 18/12, όταν το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens».

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι θα βρεθούν για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας τους. Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, τα «μαγικά χαρτάκια»... έκαναν φτερά και το παιχνίδι έγινε sold-out δέκα μέρες πριν το τζάμπολ.

Θυμίζουμε πως το «τριφύλλι» μετά από 14 αγώνες είναι πέμπτο στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 9-5 και ισόβαθμο με Μπαρτσελόνα (6η), Βαλένθια (4η), Ερυθρό Αστέρα (3ος) και Μονακό (2η).

sdna.gr 

 

