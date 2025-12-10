ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

«Δεν μας βλέπω ως φαβορί, έκαναν 12 προσθήκες και δαπάνησαν πολλά λεφτά»

Ο σεβασμός του Μπεργκ για την προσεχή αντίπαλό της Ομόνοιας και το κίνητρο με την παρουσία του κόσμου των πρασίνων

Σεβασμό στη Ραπίντ κατέθεσε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, απαντώντας σε ερώτημα εάν η ομάδα του είναι το φαβορί στην αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αγώνα: «Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε τόσα παιχνίδια. Το να είμαστε στην Ευρώπη και να έχουμε καλή θέση στο πρωτάθλημα είναι θετικό. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι εύκολο. Έχουμε καλό ρόστερ και οι ποδοσφαιριστές μας είναι σε φόρμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο στα παιχνίδια».

Aν η Ομόνοια είναι το φαβορί: «Δεν μας βλέπω ως φαβορί. Γνωρίζω πως η Ραπίντ είχε θέματα με τραυματισμούς, ότι έκανε 12 νέες προσθήκες το Καλοκαίρι και δαπάνησαν πολλά λεφτά. Έχει την σεβασμό μας. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί ο αγώνας, το σίγουρο είναι ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ραπίντ δεν πήρε τους βαθμούς που ήθελε αλλά έκανε καλές εμφανίσεις. Όσο πιο καλοί είμαστε θα φανεί πόσες πιθανότητες θα έχουμε να κερδίσουμε»

Για τον κόσμο που ακολούθησε την αποστολή: «Είναι κίνητρο ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, δεν είναι πίεση. Θα τους δούμε, θα τους νιώσουμε στο γήπεδο. Είναι εξαιρετικοί όλη τη σεζόν. Και αύριο θα είναι μαζί μας σε ένα μεγάλο γήπεδο και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο».

 

Από πλευράς παικτών το παρών του έδωσε ο Kάρελ Άιτινγκ, που είπε: : «Νιώθω πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ για αύριο. Είναι πολύ καλό που είμαι πίσω, δεν ήταν εύκολο για εμένα όλο αυτό το διάστημα, απολαμβάνω να αγωνίζομαι, απολάμβανα τις στιγμές πριν τραυματιστώ. Είναι καλό που αμέσως με το που επέστρεψα μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ. Καθάρισα το μυαλό μου και δουλεύω σκληρά. Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα επειδή υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και υπάρχει κατανόηση στον τρόπο παιχνιδιού».

 

 

