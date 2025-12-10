Ο καλύτερος της τετραετίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Aν και ο απολογισμός δεν ικανοποιεί καθόλου τους γαλάζιους

Στον Απόλλωνα έφερε απογοήτευση το τελευταίο αποτέλεσμα με την Ανόρθωση (0-0), κυρίως λόγω της εμφάνισης της ομάδας στον αγώνα αυτό. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Λεμεσού έκλεισε τον α’ γύρο παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες χρονιές που ακολούθησαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περίοδο 2021-22, που ήταν και η τελευταία χρονικά που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 12 ομάδων. Οι γαλάζιοι στην τρέχουσα περίοδο μάζεψαν 21 βαθμούς έχοντας έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες, ενώ δέχθηκαν και τέσσερις ήττες. Πέρσι είχαν 18 βαθμούς στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου και ήταν στην 6η θέση, όπως και φέτος, ενώ την περίοδο 2022-23 ήταν πέμπτος με 19 βαθμούς, όσους είχε και την επόμενη σεζόν (2023-24) στην οποία ήταν έβδομος. Πάντως, και τα στατιστικά του στο σκοράρισμα, υπέρ και κατά, κινούνται στα ίδια επίπεδα. Στη φετινή περίοδο σκόραρε 16 γκολ και δέχθηκε 14. Πέρσι είχε ένα λιγότερο σε κάθε κατηγορία (15-13), τη σεζόν 2023-24 είχε βρει 18 φορές δίχτυα και μάζεψε την μπάλα 12 από το δικό του πλεχτό και την περίοδο 2022-23 πέτυχε 11 γκολ και δέχθηκε δέκα.   

 

Η απόφαση για Βούρο και Σιήκκη

Σχετικά με τους δυο ποδοσφαιριστές που συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες στον αγώνα με την Ανόρθωση, Πραξιτέλη Βούρο και Ανδρέα Σιήκκη, ο Σωφρόνης Αυγουστή αποφάσισε να εκτίσουν την ποινή τους σε διαφορετικό αγώνα. Στο ερχόμενο παιχνίδι, απέναντι στον συμπολίτη Άρη, δεν θα υπολογίζεται για τον συγκεκριμένο λόγο ο Ελλαδίτης αμυντικός, ενώ ο Σιήκκης θα είναι κανονικά στη διάθεση του Κύπριου τεχνικού για τον αγώνα με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και θα λείψει στην αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής με την Ε.Ν. Ύψωνα.

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ο Λάζαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση έχει σοβαρό μυϊκό πρόβλημα στη γάμπα και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Επιπλέον, αμφίβολος παραμένει ο Μάρκες, με τις πιθανότητες συμμετοχής του να είναι μοιρασμένες.

