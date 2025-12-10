Για το ιδανικότερο φινάλε στο 2025

Η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου (1-3) είναι η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, αφού κέρδισε επίσης ΑΠΟΕΛ (1-2) και Ένωση (3-0), ενώ στο άλλο ματς έφερε ισοπαλία με τον συμπολίτη Απόλλωνα (2-2) σε ένα ματς που είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. H βαθμολογική συγκομιδή επανάφερε την πεποίθηση ότι η ομάδα της Λεμεσού μπορεί να εισέλθει εντός της πρώτης εξάδας, αφού πλέον με 20 βαθμούς βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Απόλλωνα που είναι στην έκτη θέση.

Ο στόχος της αυτός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εφόσον καταφέρει να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025. Το συγκρότημα του Ούγκο Μάρτινς θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Κυριακή (14/12, 16:00) στο ΓΣΠ τον Ολυμπιακό, ενώ στη συνέχεια, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, θα φιλοξενήσει στο «Αλφαμέγα» την ΑΕΚ (22/12).

Σημειώνεται ότι για το ματς με τους μαυροπράσινους θα υπολογίζονται κανονικά οι Ιμανισίμουε και Φεριέρ, οι οποίοι θα εκτίσουν την ποινή τιμωρίας τους, λόγω καρτών, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.