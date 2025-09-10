Σενγκέλια: «Ένιωσα αδικία ώρες-ώρες, αλλά δεν χάσαμε από τη διαιτησία»

Παράπονα για τη διαιτησία, με τη σημείωση πως δεν έπαιξε ρόλο στην ήττα της ομάδας του, εξέφρασε ο Τόκο Σενγκέλια μετά τον αποκλεισμό της Γεωργίας από τη Φινλανδία στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ.

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία. Προσπαθήσαμε, κάναμε τα πάντα για να τους σταματήσουμε, αλλά ήταν πολύ εύστοχοι. Είχαν 55% στα τρίποντα και τα μισά ήταν δύσκολα σουτ. Παλέψαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν νιώθουμε καλά αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε περήφανοι για την πορεία μας σε όλο το τουρνουά. Αξίζαμε που φτάσαμε ως εδώ και το αποδείξαμε. Ίσως μπορούσαμε να πάμε και παρακάτω, ίσως το κάνουμε στο μέλλον. Δεν χάσαμε λόγω της διαιτησίας. Υπήρχαν στιγμές που ένιωσα αδικία, αλλά δεν χάσαμε από αυτό, ήταν καλύτεροι από μας. Λυπάμαι μόνο που δεν μπόρεσα να συγχαρώ τον κόουτς Τουόβι λόγω της αποβολής μου, αλλά θα φροντίσω να τον βρω για να τον συγχαρώ», τόνισε ο αρχηγός της Γεωργίας.

Ο προπονητής της Γεωργίας, Αλεξάνταρ Τζίκιτς, είπε με τη σειρά του: «Είμαι σούπερ περήφανος για την ομάδα μου. Όλοι ξέραμε τι προβλήματα είχαμε, αλλά έχουμε μεγαλώσει με το να μην λέμε δικαιολογίες. Έχουμε ταιριάξει απόλυτα. Εμείς οι Σέρβοι είμαστε… πολύ ήρεμοι άνθρωποι, όπως και οι Γεωργιανοί. Γι’ αυτό και δέσαμε με τα παιδιά. Ο στόχος μας ήταν να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ, μετά να πάμε στους ‘16’ και φτάσαμε στους ‘8’ δυσκολεύοντας την Φινλανδία. Είμαι περήφανος, δεν ξέρω αν είμαι ικανοποιημένος γιατί πιστεύω πως μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Επόμενος στόχος είναι να πάμε στο Παγκόσμιο, αλλά δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις. Εξαρτάται από το ρόστερ, γιατί έχουμε παίκτες από το ΝΒΑ ι την Ευρωλίγκα. Θα παλέψουμε όμως».

sport-fm.gr